Coupe du monde 2026 : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et l’Irak

Moins d’une semaine après sa victoire face au Sénégal (3-1), l’équipe de France affronte, ce lundi (23h), l’Irak pour son 2e match à la Coupe du monde 2026 avec la possibilité de décrocher sa qualification pour les 16es de finale en cas de nouveau succès.

Composition de l’équipe de France

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé

Composition de l’Irak

Hassan - Ali, Tahseen, Hashim, Doski - Bayesh, Al-Ammari, Ismael (ou Iqbal), Jasim - Hussein, Al-Hamadi (ou Farji)

Stade

Le match entre la France et l’Irak se jouera sur la pelouse du Lincoln Financial Field de Philadelphie. Doté de 69.000 places et habituelle antre des Eagles en NFL, ce stade a déjà accueilli le match entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur (1-0), puis la rencontre opposant le Brésil à Haïti (3-0).

Arbitre

Drew Fischer a été désigné pour diriger le match entre la France et l’Irak. S’il possède une solide expérience en Major League Soccer, avec 229 matchs arbitrés depuis 2012, le Canadien, élu meilleur arbitre du championnat nord-américain en 2024 et 2025, va arbitrer son premier match dans une Coupe du monde. Mais il n’est pas inconnu pour certains Bleus, comme Lucas Hernandez, Bradley Barcola et Désiré Doué, puisqu’il était au sifflet, l’été dernier, lors du match de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et Botafogo. Il a également officié lors de deux rencontres aux JO 2024 de Paris.

Forme

Après leur entrée en matière victorieuse face aux Sénégalais (3-1), les hommes de Didier Deschamps affichent un bilan de dix victoires sur leurs douze derniers matchs, avec un match nul, mi-octobre, en Islande (2-2) et une défaite en match de préparation contre la Côte d’Ivoire (1-2). De son côté, l’Irak a remporté neuf de ses seize derniers matchs, pour trois matchs nuls et quatre défaites, dont son revers inaugural dans la compétition face à la Norvège (1-4).

Historique

La France et l’Irak vont s’affronter pour la 1ère fois de leur histoire.

Groupe

Après sa victoire contre le Sénégal, la France occupe la 1ère place du groupe I à égalité avec la Norvège, qui compte également trois points mais possède une meilleure différence de buts (+3 contre +2). Et en cas de nouveau succès, les Bleus seront qualifiés pour les 16es de finale.

Diffusion TV

La rencontre entre la France et l’Irak est à suivre en direct et en intégralité à partir de 23h sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+).