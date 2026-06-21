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En directCoupe du monde 2026 : la Belgique et l'Iran se quittent sur un match nul (0-0)

[REUTERS/Daniel Cole]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Avec une victoire arrachée dans les dernières minutes face à la Côte d'Ivoire (2-1), l'Allemagne a validé son ticket pour les 16es de finale de la Coupe du monde. Ce matin, les Tunisiens ont eux connu une nouvelle désillusion avec une lourde défaite face au Japon (4-0). Les hommes d'Hervé Renard sont éliminés. Suivez notre direct.
La Belgique et l'Iran se quittent sur un match nul (0-0)

Très mauvaise opération pour les Diables Rouges de Rudi Garcia avec ce match nul contre une vaillante équipe de l'Iran. Réduits à 10 en fin de match, les Belges n'ont pas réussi à faire la différence et décrochent, comme les Iraniens, un deuxième point en deux matchs.

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0-0 à la pause

A la pause à Los Angeles, la Belgique et l'Iran sont à égalité 0-0.

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C'est parti entre la Belgique et Iran

Le coup d'envoi est donné entre Belges et Iraniens.

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Victoire de l'Espagne

L'équipe d'Espagne se reprend bien après son match nul surprise contre le Cap-Vert (0-0) et vient à bout facilement de l'Arabie saoudite (4-0).

Les buts ont été inscrits par Lamine Yamal (10e), Mikel Oyarzabal (21e, 24e) et Hassan Al-Tambakti (49e csc).

L'Espagne facile…

A quelques minutes de la fin du match, l'Espagne mène 4-0 contre l'Arabie saoudite.

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Déjà 3-0 pour l'Espagne

Après 30 minutes de jeu, l'Espagne mène 3-0 face aux Saoudiens. 

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But pour l'Espagne !

L'ouverture du score pour l'Espagne ! C'est Lamine Yamal qui marque le premier but des Espagnols dans ce Mondial après le match nul face au Cap-Vert (0-0).

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C'est parti pour Espagne-Arabie Saoudite

Le coup d'envoi est donné entre l'Espagne et l'Arabie saoudite à Atlanta !

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Yamal titulaire contre les Saoudiens !

De retour d'une blessure à une cuisse, Lamine Yamal est titulaire avec l'Espagne contre l'Arabie saoudite (18h, heure française). 

Après avoir joué une vingtaine de minutes lundi dernier contre le Cap-Vert (0-0), le Barcelonais de bientôt 19 ans est aligné dans le couloir droit.

Espagne: Simon - Cucurella, Cubarsi, Laporte, Porro - Rodri (cap), Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

Coupe du monde 2026 : le programme et les résultats complets des matchs du dimanche 21 juin

Groupe E

Equateur-Curaçao : 0-0

Groupe F

Tunisie-Japon : 0-4

Groupe H

18h : Espagne-Arabie saoudite sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe G

21h : Belgique-Iran sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

La Tunisie éliminée après une lourde défaite face au Japon (4-0)

Le Japon a infligé une nouvelle correction à la Tunisie (4-0), déjà éliminée du Mondial-2026 après deux matches, sans avoir bénéficié de l'arrivée d'Hervé Renard, sur le banc samedi à Monterrey (Mexique).

Giflée 5-1 par la Suède pour son entrée en lice, la Tunisie avait choisi de se séparer de son sélectionneur français Sabri Lamouchi pour le remplacer par son compatriote Hervé Renard, espérant un électrochoc, en vain, face au Japon qui rejoint les Pays-Bas avec 4 points dans le groupe F.

Premier point historique pour Curaçao, qui résiste à l'Equateur (0-0)

Curaçao, petite île des Antilles néerlandaises, a arraché son premier point pour sa première participation à la Coupe du monde de foot, en résistant à l'Equateur (0-0) samedi à Kansas City.

L'Equateur, qui a tiré 27 fois au but, en vain, se retrouve en grande difficulté avec un seul point, comme son adversaire du jour, avant un dernier match contre l'Allemagne, désormais assurée de finir en tête du groupe E.

L'Allemagne renverse la Côte d'Ivoire 2-1 et arrache sa qualification pour les 16e

L'Allemagne a renversé la Côte d'Ivoire 2 à 1 et décroché sa qualification pour les 16e de finale du Mondial, samedi à Toronto dans le choc du groupe E.

Un doublé de Deniz Undav (68e, 90e+4), contre un but du capitaine ivoirien Franck Kessié (30e) permet aux quadruples champions du monde de sortir de la phase de groupe pour la première fois depuis 2014 et d'effacer les échecs cuisants de 2018 et 2022.

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