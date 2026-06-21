Le Japon a infligé une nouvelle correction à la Tunisie (4-0), déjà éliminée du Mondial-2026 après deux matches, sans avoir bénéficié de l'arrivée d'Hervé Renard, sur le banc samedi à Monterrey (Mexique).

Giflée 5-1 par la Suède pour son entrée en lice, la Tunisie avait choisi de se séparer de son sélectionneur français Sabri Lamouchi pour le remplacer par son compatriote Hervé Renard, espérant un électrochoc, en vain, face au Japon qui rejoint les Pays-Bas avec 4 points dans le groupe F.