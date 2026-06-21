Coupe du monde 2026 : le calendrier et les résultats complets de la compétition

La Coupe du monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, se déroule jusqu'au dimanche 19 juillet. Voici les résultats complets de cette 23e édition.

Jeudi 11 juin

Mexique-Afrique du Sud : 2-0

Vendredi 12 juin

Corée du Sud-République tchèque : 2-1

Canada-Bosnie-Herzégovine : 1-1

Samedi 13 juin

Etats-Unis-Paraguay : 4-1

Qatar-Suisse : 1-1

Dimanche 14 juin

Brésil-Maroc : 1-1

Haïti-Ecosse : 0-1

Australie-Turquie : 2-0

Allemagne-Curaçao : 7-1

Pays-Bas-Japon : 2-2

Lundi 15 juin

Côte d'Ivoire-Equateur : 1-0

Suède-Tunisie : 5-1

Espagne-Cap-Vert : 0-0

Belgique-Egypte : 1-1

Mardi 16 juin

Arabie saoudite-Uruguay : 1-1

Iran-Nouvelle-Zélande : 2-2

France - Sénégal 3-1

Mercredi 17 juin

Irak-Norvège : 1-4

Argentine-Algérie : 3-0

Autriche-Jordanie : 3-1

Portugal-RD Congo : 1-1

Angleterre-Croatie : 4-2

Jeudi 18 juin

Ghana-Panama : 1-0

Ouzbékistan-Colombie : 1-3

République tchèque-Afrique du Sud : 1-1

Suisse-Bosnie-Herzégovine : 4-1

Vendredi 19 juin

Canada-Qatar : 6-0

Mexique-Corée du Sud : 1-0

Etats-Unis-Australie : 2-0

Samedi 20 juin

Ecosse-Maroc : 0-1

Brésil-Haïti : 3-0

Turquie-Paraguay : 0-1

Pays-Bas-Suède : 5-1

Allemagne-Côte-d'Ivoire : 2-1

Dimanche 21 juin

Equateur-Curaçao : 0-0

Tunisie-Japon : 0-4

18h : Espagne-Arabie saoudite

21h : Belgique-Iran

Lundi 22 juin

0h : Uruguay - Cap-Vert

3h : Nouvelle-Zélande - Egypte

19h : Argentine - Autriche

23h : France - Irak

Mardi 23 juin

2h : Norvège - Sénégal

5h : Jordanie - Algérie

19h : Portugal - Ouzbékistan

22h : Angleterre - Ghana

Mercredi 24 juin

1h : Panama - Croatie

4h : Colombie - RD Congo

21h : Suisse - Canada

21h : Bosnie-Herzégovine - Qatar

Jeudi 25 juin

0h : Ecosse - Brésil

0h : Maroc - Haïti

3h : République tchèque - Mexique

3h : Afrique du Sud - Corée du Sud

22h : Curaçao - Côte-d'Ivoire

22h : Equateur - Allemagne

Vendredi 26 juin

1h : Japon - Suède

1h : Tunisie - Pays-Bas

4h : Tunisie - Etats-Unis

4h : Paraguay - Australie

21h : Norvège - France

21h : Sénégal - Irak

Samedi 27 juin

2h : Cap-Vert - Arabie saoudite

2h : Uruguay - Espagne

5h : Egypte - Iran

5h : Nouvelle-Zélande - Belgique

23h : Panama - Angleterre

23h : Croatie - Ghana

Dimanche 28 juin

1h30 : Colombie - Portugal

1h30 : RD Congo - Ouzbékistan

4h : Algérie - Autriche

4h : Jordanie - Argentine

21h - 16es de finale : 2e du groupe A - 2e groupe B

Lundi 29 juin

19h - 16es de finale : 1er du groupe C - 2e du groupe F

22h30 - 16es de finale : 1er du groupe E - 3e du groupe A ou B ou C ou D ou F

Mardi 30 juin

4h - 16es de finale : 1er du groupe F - 2e du groupe C

19h - 16es de finale : 2e du groupe E - 2e du groupe I

23h - 16es de finale : 1er du groupe I - 3e du groupe C ou D ou F ou G ou H

Mercredi 1er juillet

5h - 16es de finale : 1er du groupe A - 3e du groupe C ou E ou F ou H ou I

18h - 16es de finale : 1er du groupe L - 3e du groupe E ou H ou I ou J ou K

Jeudi 2 juillet

1h - 16es de finale : 1er du groupe G - 3e du groupe A ou E ou H ou I ou J

5h - 16es de finale : 1er du groupe D - 3e du groupe B ou E ou F ou I ou J

21h - 16es de finale : 1er du groupe H - 2e du groupe J

Vendredi 3 juillet

1h - 16es de finale : 2e du groupe K - 2e du groupe L

5h - 16es de finale : 1er du groupe B - 3e du groupe E ou F ou G ou I ou J

20h - 16es de finale : 2e du groupe D - 2e du groupe G

Samedi 4 juillet

0h - 16es de finale : 1er du groupe J - 2e du groupe H

3h30 - 16es de finale : 1er du groupe K - 3e du groupe D ou E ou I ou J ou L

19h - Huitième de finale : Vainqueur du match 73 - Vainqueur du match 75

23h - Huitième de finale : Vainqueur du match 74 - Vainqueur du match 77

Dimanche 5 juillet

22h - Huitième de finale : Vainqueur du match 76 - Vainqueur du match 78

Lundi 6 juillet

2h - Huitième de finale : Vainqueur du match 79 - Vainqueur du match 80

21h - Huitième de finale : Vainqueur du match 83 - Vainqueur du match 84

Mardi 7 juillet

2h - Huitième de finale : Vainqueur du match 81 - Vainqueur du match 82

18h - Huitième de finale : Vainqueur du match 86 - Vainqueur du match 88

22h - Huitième de finale : Vainqueur du match 85 - Vainqueur du match 87

Jeudi 9 juillet

22h - Quart de finale : Vainqueur du match 89 - Vainqueur du match 90

Vendredi 10 juillet

21h - Quart de finale : Vainqueur du match 93 - Vainqueur du match 94

Samedi 11 juillet

23h - Quart de finale : Vainqueur du match 91 - Vainqueur du match 92

Dimanche 12 juillet

3h - Quart de finale : Vainqueur du match 95 - Vainqueur du match 96

Mardi 14 juillet

21h - Demi-finale : Vainqueur du match 97 - Vainqueur du match 98

Mercredi 15 juillet

21h - Demi-finale : Vainqueur du match 99 - Vainqueur du match 100

Samedi 18 juillet

23h : Match pour la 3e place : Perdant du match 101 - Perdant du match 102

Dimanche 19 juillet

21h : Finale