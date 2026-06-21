Yamal titulaire contre les Saoudiens !

De retour d'une blessure à une cuisse, Lamine Yamal est titulaire avec l'Espagne contre l'Arabie saoudite (18h, heure française).

Après avoir joué une vingtaine de minutes lundi dernier contre le Cap-Vert (0-0), le Barcelonais de bientôt 19 ans est aligné dans le couloir droit.

Espagne: Simon - Cucurella, Cubarsi, Laporte, Porro - Rodri (cap), Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal