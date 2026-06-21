Après 30 minutes de jeu, l'Espagne mène 3-0 face aux Saoudiens.
L'ouverture du score pour l'Espagne ! C'est Lamine Yamal qui marque le premier but des Espagnols dans ce Mondial après le match nul face au Cap-Vert (0-0).
Le coup d'envoi est donné entre l'Espagne et l'Arabie saoudite à Atlanta !
De retour d'une blessure à une cuisse, Lamine Yamal est titulaire avec l'Espagne contre l'Arabie saoudite (18h, heure française).
Après avoir joué une vingtaine de minutes lundi dernier contre le Cap-Vert (0-0), le Barcelonais de bientôt 19 ans est aligné dans le couloir droit.
Espagne: Simon - Cucurella, Cubarsi, Laporte, Porro - Rodri (cap), Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
Groupe E
Equateur-Curaçao : 0-0
Groupe F
Tunisie-Japon : 0-4
Groupe H
18h : Espagne-Arabie saoudite sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)
Groupe G
21h : Belgique-Iran sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)
Le Japon a infligé une nouvelle correction à la Tunisie (4-0), déjà éliminée du Mondial-2026 après deux matches, sans avoir bénéficié de l'arrivée d'Hervé Renard, sur le banc samedi à Monterrey (Mexique).
Giflée 5-1 par la Suède pour son entrée en lice, la Tunisie avait choisi de se séparer de son sélectionneur français Sabri Lamouchi pour le remplacer par son compatriote Hervé Renard, espérant un électrochoc, en vain, face au Japon qui rejoint les Pays-Bas avec 4 points dans le groupe F.
Curaçao, petite île des Antilles néerlandaises, a arraché son premier point pour sa première participation à la Coupe du monde de foot, en résistant à l'Equateur (0-0) samedi à Kansas City.
L'Equateur, qui a tiré 27 fois au but, en vain, se retrouve en grande difficulté avec un seul point, comme son adversaire du jour, avant un dernier match contre l'Allemagne, désormais assurée de finir en tête du groupe E.
L'Allemagne a renversé la Côte d'Ivoire 2 à 1 et décroché sa qualification pour les 16e de finale du Mondial, samedi à Toronto dans le choc du groupe E.
Un doublé de Deniz Undav (68e, 90e+4), contre un but du capitaine ivoirien Franck Kessié (30e) permet aux quadruples champions du monde de sortir de la phase de groupe pour la première fois depuis 2014 et d'effacer les échecs cuisants de 2018 et 2022.