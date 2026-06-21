L'équipe d'Espagne se reprend bien après son match nul surprise contre le Cap-Vert (0-0) et vient à bout facilement de l'Arabie saoudite (4-0).

Les buts ont été inscrits par Lamine Yamal (10e), Mikel Oyarzabal (21e, 24e) et Hassan Al-Tambakti (49e csc).