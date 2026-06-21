Coupe du monde 2026 : pourquoi le gardien de Curaçao est-il entré dans l’histoire de la compétition ?

Le gardien de Curaçao Eloy Room a été l’un des grands artisans du match nul déroché par sa sélection, dans la nuit de samedi à dimanche, contre l’Equateur à la Coupe du monde 2026 (0-0).

Une muraille infranchissable. Eloy Room a été l’un des grands artisans du match nul déroché par Curaçao, dans la nuit de samedi à dimanche, contre l’Équateur à la Coupe du monde 2026 (0-0). Un résultat historique pour le plus petit État à n’avoir jamais disputé une phase finale d’un Mondial acquis en grande partie grâce au portier de 37 ans.

15 - Curaçao's Eloy Room recorded 15 saves against Ecuador, the most on record (since 1966) by any goalkeeper in a FIFA World Cup match that did not feature extra-time.



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Dans son but, Eloy Room (72 sélections) a écœuré les attaquants équatoriens avec pas moins de 15 arrêts. Et avec cette performance, il est entré dans l’histoire de la compétition en devenant le gardien de but à avoir réalisé le plus grand nombre d’arrêts dans un match de la Coupe du monde sans prolongation (depuis 1966).

«Il me faut une statue à Curaçao maintenant», a lâché le portier du Miami FC (2e division américaine) à la fin de la rencontre, pas peu fier de sa prestation sous les yeux du roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, et de la reine Maxima. Même s’il était quelque peu déçu de ne pas avoir battu le record du gardien américain Tim Howard, auteur de 16 parades mais en 120 minutes lors du 8e de finale perdue par les Etats-Unis contre la Belgique en 2014.

«Je suis un peu agacé de ne pas avoir le record de Tim Howard, mais je pense qu’il transpirait devant la télé parce que j’étais tout près», a déclaré Eloy Room, qui avait déjà réalisé 12 arrêts malgré les sept buts encaissés face à l’Allemagne lors du premier match (7-1).

Et lui et ses coéquipiers n’ont peut-être pas fini d’écrire l’histoire. Le petit pays des Caraïbes néerlandaises peut encore rêver d’une qualification pour les 16es de finale. Mais pour décrocher leur billet, les hommes de Dick Advocaat devront battre la Côte d’Ivoire, jeudi, à Philadelphie. Et ils auront encore besoin d’un grand Eloy Room.