Coupe du monde 2026 : pourquoi le match entre la France et l’Irak pourrait-il être interrompu ?

Programmé à Philadelphie, le 2e match de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, ce lundi (23h), contre l’Irak pourrait être interrompu.

La menace plane au-dessus de Philadelphie et du 2e match des Bleus. Un peu moins d’une semaine après ses débuts victorieux à la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal (3-1), l’équipe de France est opposée, ce lundi, à l’Irak sur la pelouse du Lincoln Financial Field avec l’objectif d’enchaîner un deuxième succès pour valider son billet pour les 16es de finale de la compétition.

Un protocole très strict

Mais la rencontre pourrait être perturbée, et même interrompue, en raison des conditions météorologiques. Selon les dernières prévisions, de fortes pluies et surtout des orages sont prévus en fin d’après-midi à proximité du lieu du match, alors que le coup d’envoi sera donné à 17h (23h en France). Et en cas d’épisodes orageux, un protocole très strict a été mis en place pour garantir la sécurité des joueurs et des spectateurs.

Si un éclair est détecté dans un rayon de 13 kilomètres autour du stade, la rencontre doit être suspendue durant au moins 30 minutes. Elle peut reprendre uniquement si aucun éclair est détecté pendant cette période. Dans le cas contraire, le chronomètre est remis à zéro à chaque éclair. Et ce processus peut se répéter indéfiniment car aucun délai maximum n’a été établi.

Depuis le début du Mondial, aucune rencontre n’a pour l’instant été perturbée. Au contraire de la Coupe du monde des clubs l’année dernière. Six matchs avaient été retardés par des conditions météorologiques extrêmes, le 8e de finale entre Chelsea et Benfica ayant notamment duré près de 4h40 après une interruption de deux heures à cause d’un orage.