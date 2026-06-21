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Coupe du monde 2026 : un joueur norvégien assiste à l’accouchement de sa femme en appel vidéo

Leo Ostigard a marqué contre l'Irak. [IMAGN IMAGES via Reuters/Winslow Townson]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avant d’affronter le Sénégal lundi à la Coupe du monde 2026, Leo Ostigard, joueur de la Norvège, a assisté à la naissance de son fils à distance avec un appel vidéo.

Un bel événement… à distance. Présent à la Coupe du monde 2026 avec la Norvège, le défenseur Leo Ostigard a vécu la naissance de son fils grâce à un appel vidéo FaceTime pendant l’accouchement de sa femme, vendredi, depuis le camp de base de la sélection à Greensboro, en Caroline du Nord.

«Je suis complètement épuisé ! Mais c’était fantastique, vraiment, a-t-il raconté dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Elle a fait un boulot incroyable. Je n’étais pas capable de dire grand-chose. Tout ce que je pouvais faire, c’était de l’encourager et de l’aider à faire ce qu’elle avait à faire.»

«Le plus beau des cadeaux t’attend papa»

«Je suis si fier ! C’est difficile de réaliser, a ajouté l’ancien Rennais. Quand je l’ai vu pour la première fois, j’ai fondu en larmes… C’est fou ! C’est la plus belle chose que j’ai jamais vécue, sans aucun doute.»

Sur Instagram, sa compagne Aurora Eidmann a posté une photo de son bébé avec un message pour son compagnon : «Le plus beau des cadeaux t’attend papa. On est avec toi mon chéri.»

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Le joueur du Genoa (26 ans) a marqué contre l’Irak trois minutes après son entrée en jeu dans la nuit de mardi à mercredi lors de la victoire de la Norvège (4-1).

Coupe du monde 2026FootballVidéoNorvège

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