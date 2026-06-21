Coupe du monde 2026 : voici les 10 plus jeunes buteurs de l’histoire de la compétition

Buteur dimanche 21 juin avec l'Espagne contre l'Arabie Saoudite, Lamine Yamal est devenu l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire à marquer en Coupe du monde.

Il entre un peu plus dans l’histoire. Titulaire, Lamine Yamal a inscrit son tout premier but en Coupe du monde, ce dimanche lors de la victoire de l’Espagne face à l’Arabie saoudite (4-0).

Le prodige du FC Barcelone, âgé de 18 ans et 343 jours, a marqué la 10e minute pour lancer la «Roja». Un but qui lui permet de faire son entrée dans le top 10 des plus jeunes buteurs de l’histoire de la compétition. Il fait mieux que Lionel Messi, qui avait été buteur à 18 ans et 357 jours en 2006 lors d’un match contre la Serbie-Monténégro (6-0) en Allemagne.

Un classement toujours dominé par Pelé, qui avait inscrit son tout premier but en 1958 lors du quart de finale contre le Pays de Galles. Le Brésilien devance le Mexicain Manuel Rosas et l’Espagnol Gavi.

Le Top 10 des plus jeunes buteurs en Coupe du monde

1. Pelé (Brésil) : 17 ans et 239 jours

2. Manuel Rosas (Mexique) : 18 ans et 93 jours

3. Gavi (Espagne) : 18 ans et 110 jours

4. Ibrahim Mbaye (Sénégal) : 18 ans et 143 jours

5. Michael Owen (Angleterre) : 18 ans et 190 jours

6. Nicolae Kovács (Roumanie) : 18 ans et 197 jours

7. Dmitriy Sychev (Russie) : 18 ans et 231 jours

8. Lamine Yamal (Espagne) : 18 ans et 343 jours

9. Lionel Messi (Argentine) : 18 ans et 357 jours

10. Julian Green (Etats-Unis) : 19 ans et 25 jours