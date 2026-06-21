Cyclisme : l’improbable amende infligée à Mathieu Van der Poel sur le Tour de Suisse

Devancé par Tadej Pogacar sur le contre-la-montre de la 4e étape du Tour de Suisse, le Néerlandais Mathieu van der Poel a écopé d’une amende des plus incongrues.

L’UCI ne badine avec le règlement. Chaleur ou pas chaleur. A la lutte pour la victoire, Mathieu van der Poel a seulement été devancé de quatre centièmes par Tadej Pogacar, samedi, sur le contre-la-montre de la 4e étape du Tour de Suisse (23,7 km). Mais en plus d’être privé d’un 5e succès cette année, le Néerlandais a écopé d’une amende de 500 francs suisses, soit environ 550 euros, infligée par l’Union cycliste internationale.

Le leader de l’Alpecin-Premier Tech a été sanctionné pour «tenue inappropriée». Alors que les températures dépassaient les 30°C à Aarburg, théâtre de l’arrivée, Mathieu van der Poel a retiré son maillot et a assisté torse nu à la fin du contre-la-montre dans le fauteuil réservé au leader provisoire. Mais cette tenue n’a pas été du goût du jury des commissaires de l’UCI.

Avant l’ultime étape, ce dimanche, autour de Villars-sur-Ollon avec plus de 4.200 mètres de dénivelé positif et le Col de la Croix à grimper à trois reprises, Tadej Pogacar, porteur du maillot jaune de leader, compte 4’22’’ d’avance sur son dauphin Richard Carapaz. Le Néerlandais occupe lui la 46e place à 26’48’’ du double champion du monde slovène.