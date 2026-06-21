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MMA : le patron de l’UFC évoque un combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg à 130 millions d'euros

Dana White vient d'organiser un événement à La Maison Blanche. [Amber Searls-Imagn Images]
Par CNEWS
Publié le

Dana White, patron de l’UFC, a révélé qu’un combat de MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg était en pourparlers pour avoir lieu au Colisée de Rome.

On est passé à côté d’un combat historique. Elon Musk, patron de Tesla, et Mark Zuckerberg, patron de Meta, étaient en pourparlers avec l'UFC pour organiser un combat de MMA au Colisée de Rome. C’est ce qu’a confirmé ce samedi Dana White.

«Je négociais l'accord avec Zuckerberg et Musk, c'était bien réel, a confié le patron de la ligue américaine de MMA.  J'étais littéralement dans mon jardin pendant deux semaines à négocier ce combat, et ils voulaient qu'il ait lieu au Colisée. Mais Le Colisée demandait environ 150 millions de dollars (130 millions d’euros) pour réaliser les travaux, somme qui serait versée à un fonds destiné à la restauration de tous les sites emblématiques d'Italie.»

Il y a quelques temps, un affrontement entre les deux hommes d’affaires, qui pratiquent les sports de combat, avait été évoqué. Cependant, les discussions autour de cet affrontement se sont estompées lorsque Zuckerberg a déclaré que Musk n'était pas «sérieux» à ce sujet, ajoutant qu'il était «temps de passer à autre chose».

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À noter qu’il y a quelques jours, l’UFC Freedom 250 a la Maison Blanche a coûté 60 millions de dollars (52,2 millions d’euros) à l’organisation. 

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