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MotoGP : la grille de départ du Grand Prix de République tchèque

Ai Ogura s'élancera en pole position du Grand Prix de République tchèque. Ai Ogura s'élancera en pole position du Grand Prix de République tchèque. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Japonais Ai Ogura s’élancera en pole position, ce dimanche, du Grand Prix de République tchèque de MotoGP devant l’Italien Fabio Di Giannantonio, alors que le leader du championnat du monde Marco Bezzecchi a été exclu pour avoir frappé un commissaire lors du sprint.

1ère ligne

Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)

Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

2e ligne

Marc Marquez (ESP/Ducati)

Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR)

3e ligne

Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse)

Pedro Acosta (ESP/KTM)

Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)

4e ligne

Jorge Martín (ESP/Aprilia)

Fermin Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini)

Joan Mir (ESP/Honda)

5e ligne

Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3)

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

6e ligne

Luca Marini (ITA/Honda)

Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3)

Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac)

7e ligne

Alex Rins (ESP/Yamaha)

Brad Binder (RSA/KTM)

Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac)

8e ligne

Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR)

MotoGPSportRépublique Tchèque

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