MotoGP : la grille de départ du Grand Prix de République tchèque

Le Japonais Ai Ogura s’élancera en pole position, ce dimanche, du Grand Prix de République tchèque de MotoGP devant l’Italien Fabio Di Giannantonio, alors que le leader du championnat du monde Marco Bezzecchi a été exclu pour avoir frappé un commissaire lors du sprint.
1ère ligne
Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)
Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)
Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)
2e ligne
Marc Marquez (ESP/Ducati)
Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR)
3e ligne
Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse)
Pedro Acosta (ESP/KTM)
Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)
4e ligne
Jorge Martín (ESP/Aprilia)
Fermin Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini)
Joan Mir (ESP/Honda)
5e ligne
Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3)
Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)
6e ligne
Luca Marini (ITA/Honda)
Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3)
Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac)
7e ligne
Alex Rins (ESP/Yamaha)
Brad Binder (RSA/KTM)
Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac)
8e ligne
Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR)