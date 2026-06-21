Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

MotoGP : le leader du championnat du monde exclu du Grand Prix de République tchèque pour avoir frappé un commissaire

Marco Bezzecchi a frappé un commissaire après avoir chuté lors de la course sprint du Grand Prix de République tchèque. Marco Bezzecchi a frappé un commissaire après avoir chuté lors de la course sprint du Grand Prix de République tchèque. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Leader du championnat du monde de MotoGP, l’Italien Marco Bezzecchi a été exclu du Grand Prix de République tchèque pour avoir frappé un commissaire de piste lors de la course sprint.

Il ne prendra pas place sur la grille de départ. L’Italien Marco Bezzecchi a été exclu du Grand Prix de République tchèque, prévu ce dimanche (14h sur Canal+), pour avoir frappé un commissaire de piste lors de la course sprint. L’incident est survenu après sa chute au 8e tour.

Alors que trois commissaires tentaient de relever la moto du leader du championnat du monde, ce dernier s’est précipité vers eux avant d’infliger un coup au visage à l'un des hommes puis de lui donner une deuxième gifle.

Une attitude qui a été sanctionnée par la direction de course qui a suspendu Marco Bezzecchi pour «avoir poussé et frappé un commissaire de piste qui essayait de remettre sa moto sur ses roues». L’organisation du MotoGP a également déploré «un acte préjudiciable aux intérêts du sport». Un premier appel d’Aprilia une heure après la décision avait été rejeté.

Ai Ogura s'élancera en pole position du Grand Prix de République tchèque.
Sur le même sujet MotoGP : la grille de départ du Grand Prix de République tchèque Lire

Et l’absence de Marco Bezzecchi, victime d’une chute il y a deux semaines en Hongrie, pourrait avoir des conséquences au classement. Son coéquipier Jorge Martin, qui a terminé à la 5e place du sprint et qui compte 15 points de retard sur l’Italien, pourrait en profiter pour prendre la tête en cas de podium sur le circuit de Masaryk.

MotoGPSportRépublique TchèqueGrand Prix

À suivre aussi

Marc Marquez a remporté le Grand Prix de République tchèque la saison dernière.
MotoGP : le programme TV complet du Grand Prix de République tchèque
Jorge Martin a complètement manqué son freinage au premier virage.
MotoGP : l’impressionnante chute au départ du Grand Prix de Hongrie (vidéo)
Marco Bezzecchi occupe toujours la tête du championnat du monde des pilotes.
MotoGP : le classement du championnat du monde des pilotes après la victoire de Marc Marquez au Grand Prix de Hongrie

Ailleurs sur le web

Dernières actualités