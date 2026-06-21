MotoGP : le leader du championnat du monde exclu du Grand Prix de République tchèque pour avoir frappé un commissaire

Leader du championnat du monde de MotoGP, l’Italien Marco Bezzecchi a été exclu du Grand Prix de République tchèque pour avoir frappé un commissaire de piste lors de la course sprint.

Il ne prendra pas place sur la grille de départ. L’Italien Marco Bezzecchi a été exclu du Grand Prix de République tchèque, prévu ce dimanche (14h sur Canal+), pour avoir frappé un commissaire de piste lors de la course sprint. L’incident est survenu après sa chute au 8e tour.

The FIM MotoGP Stewards have sanctioned the #72 following an incident with a marshal on Saturday.



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Alors que trois commissaires tentaient de relever la moto du leader du championnat du monde, ce dernier s’est précipité vers eux avant d’infliger un coup au visage à l'un des hommes puis de lui donner une deuxième gifle.

Une attitude qui a été sanctionnée par la direction de course qui a suspendu Marco Bezzecchi pour «avoir poussé et frappé un commissaire de piste qui essayait de remettre sa moto sur ses roues». L’organisation du MotoGP a également déploré «un acte préjudiciable aux intérêts du sport». Un premier appel d’Aprilia une heure après la décision avait été rejeté.

Et l’absence de Marco Bezzecchi, victime d’une chute il y a deux semaines en Hongrie, pourrait avoir des conséquences au classement. Son coéquipier Jorge Martin, qui a terminé à la 5e place du sprint et qui compte 15 points de retard sur l’Italien, pourrait en profiter pour prendre la tête en cas de podium sur le circuit de Masaryk.