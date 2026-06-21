Tennis : invitée à Wimbledon, Serena Williams va rejouer en simple à 44 ans

Serena Williams, de retour à la compétition en double il y a quelques jours, a reçu une invitation pour disputer le tournoi de Wimbledon en simple (29 juin-12 juillet).

Elle va bien faire son retour en simple. L’Américaine Serena Williams, qui vient d’effectuer son retour à la compétition en double à 44 ans, disputera aussi le tournoi en simple à Wimbledon, où elle a bénéficié d'une invitation, ont annoncé dimanche les organisateurs du tournoi londonien.

«Ceci n'est pas un exercice. Serena Williams disputera le simple dames de Wimbledon 2026 grâce à une wild card», ont-ils écrit sur X.

This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm — Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026

L’ex-n°1 mondiale, dont le dernier match en simple remonte à l'US Open 2022, est revenue début juin sur le circuit en s'alignant en double au Queen's puis à Berlin. A Wimbledon (29 juin-12 juillet), elle jouera sur deux tableaux puisqu'elle fera la paire avec sa soeur Venus dans le tournoi de double.

Elle a remporté son seul match au Queen's aux côtés de la Canadienne Victoria Mboko, avant de déclarer forfait en raison d'une blessure de sa partenaire. Alignée en Allemagne avec la Tchèque Karolina Muchova, elle est tombée dès le premier tour.

Serena Williams a remporté à Wimbledon sept de ses 23 titres du Grand Chelem. Elle avait perdu au 1er tour contre la Française Harmony Tan lors de sa dernière apparition sur le gazon londonien, en 2022. Elle a aussi remporté l'or en simple et en double aux Jeux-2012 de Londres organisés sur les courts de Wimbledon.