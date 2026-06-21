Tadej Pogacar a remporté dimanche à Villars-sur-Ollon son premier Tour de Suisse, et s'est offert la dernière étape, à deux semaines du départ du Tour de France.
Le classement final
1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 15h08'43''
2. Richard Carapaz (ECU/EFE) à 6'32''
3. Mathias Vacek (CZE/LTK) à 6'53''
4. Tobias Foss (NOR/IGD) à 7'34''
5. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) à 7'51''
6. Brandon McNulty (USA/UAD) à 7'53''
7. Matthew Riccitello (USA/DCT) à 8'46''
8. Primož Roglic (SLO/RBH) à 9'23''
9. Sergio Higuita (COL/XAT) à 9'26''
10. Bart Lemmen (NED/TVL) à 9'44''
11. Wilco Kelderman (NED/TVL) à 9'59''