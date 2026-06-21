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Tour de Suisse 2026 : le classement général final après la 5e et dernière étape remportée par Tadej Pogacar

Tadej Pogacar a consolidé sa place en tête du classement général du Tour de Suisse après la 2e étape. Tadej Pogacar a remporté son premier Tour de Suisse. [Marco BERTORELLO / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Tadej Pogacar a remporté dimanche à Villars-sur-Ollon son premier Tour de Suisse, et s'est offert la dernière étape, à deux semaines du départ du Tour de France.

Le classement final

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 15h08'43''

2. Richard Carapaz (ECU/EFE) à 6'32''

3. Mathias Vacek (CZE/LTK) à 6'53''

4. Tobias Foss (NOR/IGD) à 7'34''

5. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) à 7'51''

6. Brandon McNulty (USA/UAD) à 7'53''

7. Matthew Riccitello (USA/DCT) à 8'46''

8. Primož Roglic (SLO/RBH) à 9'23''

9. Sergio Higuita (COL/XAT) à 9'26''

10. Bart Lemmen (NED/TVL) à 9'44''

11. Wilco Kelderman (NED/TVL) à 9'59''

CyclismeSportClassementSuisse

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