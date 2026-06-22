Algérie-Jordanie, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Algérie, battue par l'Argentine de Lionel Messi, affronte la Jordanie ce mardi 23 juin (5h heure française) pour son deuxième match de Coupe du monde 2026.

Objectif remobilisation. Après une lourde défaite inaugurale (3-0) face à l'Argentine de Lionel Messi, l'équipe de l'Algérie affronte la Jordanie, dans la nuit de lundi à mardi (5h du matin heure française) pour son deuxième match dans cette Coupe du monde 2026.

De son côté, la Jordanie, qui dispute son premier Mondial, s’était inclinée 3-1 contre l’Autriche. Finaliste de la dernière Coupe Arabe, les hommes du Marocain Jamal Sellami vont tenter de réaliser un exploit face aux Fennecs.

A noter que la rencontre se dispute du côté du Levi's Stadium à Santa Clara en Californie.

Programme TV

Algérie - Jordanie

Coupe du monde 2026

Mardi 23 juin

5h sur beIN SPORTS 1