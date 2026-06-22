Coupe du monde 2026 : en pleine polémique, le Belge Jérémy Doku a assisté à la naissance de son fils en Angleterre

En pleine polémique, Jérémy Doku a quitté l'équipe de Belgique en pleine Coupe du monde 2026 pour rentrer à l’Angleterre, où il a assisté à la naissance de son premier enfant.

Il était au centre d’une vive polémique malgré lui. Alors que son éventuelle présence à l’accouchement de sa femme avait fait débat, Jérémy Doku (24 ans) a été autorisé à quitter l’équipe de Belgique en pleine Coupe du monde 2026 pour rentrer en Angleterre et assister à la naissance de son premier enfant, prénommé Praise.

With the approval of and accompanied by one of our team doctors, Jeremy travelled to London to be with his wife for this unique occasion. Jeremy will rejoin the squad tomorrow evening in Seattle as preparations continue for next match against New Zealand. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 22, 2026

«Avec l’approbation et accompagné de l’un de nos médecins de l’équipe, Jérémy s’est rendu à Londres pour être auprès de sa femme à l’occasion de cet événement unique», a indiqué la sélection belge sur son compte X. Et tout s’est très bien passé. «La maman, le papa ainsi que le bébé se portent à merveille», a ajouté le Dr Brahim Hacene, médecin de la sélection belge.

Et après avoir pu profiter de cet heureux événement, l’attaquant de Manchester City, absent face à l’Iran (0-0), est attendu, mardi, à Seattle, où les Diables Rouges préparent leur prochain match, samedi, contre la Nouvelle-Zélande.

Un rendez-vous décisif dans la course à la qualification pour les 16es de finale. Après ses matchs nuls décevants contre l’Égypte (1-1) puis l’Iran, la Belgique doit impérativement s’imposer pour décrocher son billet et s’éviter une énorme désillusion.