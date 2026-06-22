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Coupe du monde 2026 : en pleine polémique, le Belge Jérémy Doku a assisté à la naissance de son fils en Angleterre

Jérémy Doku a assisté à la naissance de son fils à Londres. Jérémy Doku a assisté à la naissance de son fils à Londres. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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En pleine polémique, Jérémy Doku a quitté l'équipe de Belgique en pleine Coupe du monde 2026 pour rentrer à l’Angleterre, où il a assisté à la naissance de son premier enfant.

Il était au centre d’une vive polémique malgré lui. Alors que son éventuelle présence à l’accouchement de sa femme avait fait débat, Jérémy Doku (24 ans) a été autorisé à quitter l’équipe de Belgique en pleine Coupe du monde 2026 pour rentrer en Angleterre et assister à la naissance de son premier enfant, prénommé Praise.

«Avec l’approbation et accompagné de l’un de nos médecins de l’équipe, Jérémy s’est rendu à Londres pour être auprès de sa femme à l’occasion de cet événement unique», a indiqué la sélection belge sur son compte X. Et tout s’est très bien passé. «La maman, le papa ainsi que le bébé se portent à merveille», a ajouté le Dr Brahim Hacene, médecin de la sélection belge.

Et après avoir pu profiter de cet heureux événement, l’attaquant de Manchester City, absent face à l’Iran (0-0), est attendu, mardi, à Seattle, où les Diables Rouges préparent leur prochain match, samedi, contre la Nouvelle-Zélande.

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Un rendez-vous décisif dans la course à la qualification pour les 16es de finale. Après ses matchs nuls décevants contre l’Égypte (1-1) puis l’Iran, la Belgique doit impérativement s’imposer pour décrocher son billet et s’éviter une énorme désillusion.

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