Coupe du monde 2026 : la plus grande statue au monde de Lionel Messi moquée sur les réseaux sociaux

Ce dimanche 21 juin, une statue de 26m de haut de Lionel Messi a été dévoilée dans la ville argentine de Cutral Co. Sauf que l’édifice est moqué et ne fait pas l’unanimité.

Ce n’était pas l’idée du siècle. La plus grande statue au monde de Lionel Messi a été inaugurée ce dimanche dans la ville argentine de Cutral Co (province de Neuquen). La sculpture, signée par l’artiste Aldo Beroisa et qui bat le record d’une statue de la Pulga de 21 m située à Calcutta, en Inde, ne fait toutefois pas l’unanimité.

¡EN NEUQUÉN SE INAUGURÓ LA ESTATUA DE MESSI MÁS ALTA DEL MUNDO! 🇦🇷👀



La escultura realizada por el artista Aldo Beroisa se encuentra en Cutral Co, ciudad de Neuquén, y está ubicada sobre la Ruta Nacional 22. Supera a la estatua de Leo en India, que tiene 21 metros.



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Sur les réseaux sociaux, cette statue, posée sur un immense socle, qui représente le champion du monde 2022 aux couleurs de l’Argentine, le bras droit levé, à genoux, devant le trophée de la Coupe du monde, est totalement moquée. «C’est horrible !» ou encore «Le Messi de Temu», peut-on lire sur les réseaux sociaux.

A noter que la municipalité de Cutral Co, qui compte 40.000 habitants, a été fondée en 1933 après la découverte de pétrole dans la région, souhaite diversifier son économie grâce au tourisme, ainsi qu’une inscription au livre Guinness des records.

De son côté, Lionel Messi dispute actuellement le Mondial avec l'Albiceleste et a inscrit un triplé pour son premier match lors de la victoire contre l'Algérie (3-0).