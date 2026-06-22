Pour le deuxième match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, ce lundi (23h), contre l'Irak, Didier Deschamps a procédé à trois changements dans son équipe de départ. Lucas Digne a remplacé Théo Hernandez sur le côté gauche de la défense tricolore, alors que Manu Koné a été préféré à Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain et Bradley Barcola évoluera sur l'aile gauche de l'attaque à la place de Désiré Doué.
Le sélectionneur tricolore a également procédé à un changement tactique avec Michael Olise repositionné n°10, comme en 2e période face au Sénégal, et Ousmane Dembélé aligné sur le côté droit. Kylian Mbappé évoluera lui une nouvelle fois à la pointe de l'attaque.
La composition de l'équipe de France :
Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé
Après le Mexique, les Etats-Unis et l'Allemagne, l'Argentine est la 4e équipe qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire contre l'Autriche (2-0) grâce à un doublé de Lionel Messi, qui est devenu seul le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 18 buts au total.
Comme redouté, le deuxième match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, prévu ce lundi soir (23h), pourrait être retardé en raison des risques d'orages et des fortes pluies à Philadelphie. A moins de trois heures du coup d'envoi, l'ouverture des portes du Lincoln Financial Field a même été repoussée et les personnes déjà présentes dans le stade ont été évacuées.
La Pulga a frappé ! Avec un but pour ouvrir le score face à l'Autriche, Lionel Messi est désormais le seul meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde (17 buts), devant l'Allemand Miroslav Klose !
🏆 #FIFAWorldCup
🔝 Lionel #Messi se convierte en el máximo goleador de todas las Copa del Mundo y rompe un récord inmortal 🇦🇷 pic.twitter.com/gLYvHAcnsM
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026
A noter que cette victoire de l'Egypte contre la Nouvelle-Zélande est historique. C'est le premier succès en quatre participations pour les Pharaons !
L'Egypte, pourtant menée durant une heure, a réussi à renverser la situation, pour finalement remporter sa toute première victoire en Coupe du monde, aux dépens de la Nouvelle-Zélande (3-1), et ainsi entrevoir les 16e de finale, dimanche à Vancouver.
Profitant du nul entre la Belgique et l'Iran (0-0) plus tôt à Los Angeles, les Egyptiens prennent seuls la tête du groupe G avec deux points de mieux que leurs rivaux précités.
Un nul contre les Iraniens vendredi à Seattle leur suffira pour valider leur ticket pour le tour suivant. Ce qui serait une première en quatre participations pour le septuple champion d'Afrique.
Le Cap-Vert a écrit une nouvelle page de sa jeune histoire en Coupe du monde en marquant ses premiers buts en tenant tête (2-2) à l'Uruguay qui réalise une nouvelle contre-performance, dimanche à Miami.
La 64e nation au classement Fifa, héroïque dans ce match, a ouvert le score par Kevin Pina (21e) et égalisé par Hélios Varela (61e) alors que Maxi Araujo (44e) et Agustin Canobbio (45e+6) avaient marqué pour la Celeste. Face à l'Espagne lors du troisième match, la défaite sera interdite pour l'Uruguay, actuellement deuxième du groupe H à égalité avec son adversaire du jour.