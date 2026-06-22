Trois changements dans le onze de départ des Bleus

Pour le deuxième match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, ce lundi (23h), contre l'Irak, Didier Deschamps a procédé à trois changements dans son équipe de départ. Lucas Digne a remplacé Théo Hernandez sur le côté gauche de la défense tricolore, alors que Manu Koné a été préféré à Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain et Bradley Barcola évoluera sur l'aile gauche de l'attaque à la place de Désiré Doué.

Le sélectionneur tricolore a également procédé à un changement tactique avec Michael Olise repositionné n°10, comme en 2e période face au Sénégal, et Ousmane Dembélé aligné sur le côté droit. Kylian Mbappé évoluera lui une nouvelle fois à la pointe de l'attaque.

La composition de l'équipe de France :

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé