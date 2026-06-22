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En directCoupe du monde 2026 : le Cap-Vert tient tête à l’Uruguay, l’Égypte de Mohamed Salah entrevoit sa qualification

[Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Une nouvelle semaine de Coupe du monde débute avec le deuxième match de l'Equipe de France, ce soir, à 23h face à l'Irak. Cette nuit l'Egypte a quasiment assuré sa qualification après sa victoire contre la Nouvelle-Zélande. Un peu plus tôt, le Cap-Vert avait réussi à tenir tête à l'Uruguay (2-2).
L'Egypte renverse la Nouvelle-Zélande (3-1) et entrevoit les 16es

L'Egypte, pourtant menée durant une heure, a réussi à renverser la situation, pour finalement remporter sa toute première victoire en Coupe du monde, aux dépens de la Nouvelle-Zélande (3-1), et ainsi entrevoir les 16e de finale, dimanche à Vancouver. 

Profitant du nul entre la Belgique et l'Iran (0-0) plus tôt à Los Angeles, les Egyptiens prennent seuls la tête du groupe G avec deux points de mieux que leurs rivaux précités. 

Un nul contre les Iraniens vendredi à Seattle leur suffira pour valider leur ticket pour le tour suivant. Ce qui serait une première en quatre participations pour le septuple champion d'Afrique.

Alerte
Le Cap-Vert tient tête à l'Uruguay et marque ses premiers buts (2-2)

Le Cap-Vert a écrit une nouvelle page de sa jeune histoire en Coupe du monde en marquant ses premiers buts en tenant tête (2-2) à l'Uruguay qui réalise une nouvelle contre-performance, dimanche à Miami. 

La 64e nation au classement Fifa, héroïque dans ce match, a ouvert le score par Kevin Pina (21e) et égalisé par Hélios Varela (61e) alors que Maxi Araujo (44e) et Agustin Canobbio (45e+6) avaient marqué pour la Celeste. Face à l'Espagne lors du troisième match, la défaite sera interdite pour l'Uruguay, actuellement deuxième du groupe H à égalité avec son adversaire du jour.

FootballCoupe du monde 2026

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