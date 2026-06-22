Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : l'équipe de France qualifiée pour les seizièmes de finale si...

Les Bleus ont remporté leur premier match contre le Sénégal. [ REUTERS/Dylan Martinez]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France, affronte l’Irak ce lundi 22 juin pour son deuxième match dans cette Coupe du monde 2026 et peut valider son ticket pour les 16es de finale.

Objectif qualification. Ce lundi (23h heure française), l’équipe de France de football peut d’ores et déjà valider son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Irak, au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

Vainqueurs de leur premier match contre le Sénégal (3-1), les Bleus, vice-champions du monde, pourraient être qualifiés en cas de victoire contre les Lions de la Mésopotamie. En effet, les hommes de Didier Deschamps seraient assurés de finir au minimum parmi les huit meilleurs troisièmes avec six points.

Les Tricolores termineront ensuite cette phase de groupes contre la Norvège d’Erling Haaland vendredi (21h heure française).

La Coupe du monde 2026 se déroule jusqu'au dimanche 19 juillet.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : le calendrier et les résultats complets de la compétition Lire

La France qualifiée pour les 16es de finale si...

Elle s’impose face à l'Irak

Coupe du monde 2026Equipe de FranceFootball

À suivre aussi

L'équipe de France affronte l'Irak pour son 2e match à la Coupe du monde 2026.
Coupe du monde 2026 : le programme et les résultats complets des matchs du lundi 22 juin
En directCoupe du monde 2026 : le Cap-Vert tient tête à l’Uruguay, l’Égypte de Mohamed Salah entrevoit sa qualification
France-Irak, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités