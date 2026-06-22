Coupe du monde 2026 : l'équipe de France qualifiée pour les seizièmes de finale si...

L’équipe de France, affronte l’Irak ce lundi 22 juin pour son deuxième match dans cette Coupe du monde 2026 et peut valider son ticket pour les 16es de finale.

Objectif qualification. Ce lundi (23h heure française), l’équipe de France de football peut d’ores et déjà valider son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Irak, au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

Vainqueurs de leur premier match contre le Sénégal (3-1), les Bleus, vice-champions du monde, pourraient être qualifiés en cas de victoire contre les Lions de la Mésopotamie. En effet, les hommes de Didier Deschamps seraient assurés de finir au minimum parmi les huit meilleurs troisièmes avec six points.

Les Tricolores termineront ensuite cette phase de groupes contre la Norvège d’Erling Haaland vendredi (21h heure française).

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