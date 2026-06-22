Coupe du monde 2026 : pourquoi la statue de Rocky Balboa à Philadelphie fait-elle trembler les supporters français ?

À Philadelphie, la statue de Rocky Balboa est devenue un lieu de rassemblement incontournable pour les supporters du Mondial 2026. Mais une vieille superstition locale refait surface : habiller le célèbre boxeur aux couleurs d’une équipe lui porterait malheur. Les Bleus sont désormais prévenus.

Une malédiction prise très au sérieux. Depuis le début de la Coupe du monde 2026, un symbole de Philadelphie, aux États-Unis, est pris d’assaut par les supporters. Venus soutenir leur sélection, ils se réunissent au sommet des célèbres marches du Museum of Art, où trône la statue de Rocky Balboa. Mais depuis le lancement du Mondial, une vieille superstition locale a refait surface, au point d’alerter le groupe de supporters des Bleus, qui a lancé un appel à la prudence.

L'Équateur, première victime

Tout a commencé avec l’Équateur. Pour son premier match de poule face à la Côte d’Ivoire, disputé à Philadelphie, de nombreux supporters équatoriens s’étaient rassemblés dans la métropole de Pennsylvanie. Mais avant la rencontre, certains ont eu la mauvaise idée d’habiller la statue de Rocky d’un maillot de leur sélection.

Un geste qui ne leur a pas porté chance. L’Équateur s’est incliné dans le temps additionnel sur un but d’Amad Diallo (1-0, 90e). Rapidement, les réseaux sociaux se sont emparés de l’histoire et beaucoup ont rappelé la fameuse «malédiction de la statue de Rocky». Car bien avant la Coupe du monde, plusieurs équipes sportives américaines auraient déjà été victimes de cette superstition.

Selon la légende locale, arborer les couleurs de son équipe sur ce monument emblématique ne présage rien de bon. Ce fut notamment le cas en NFL. En 2018, les supporters des Patriots avaient habillé la statue d’un maillot de Tom Brady avant que leur équipe ne s’incline lors du Super Bowl face aux Philadelphia Eagles (41-33).

Le scénario s’est répété en 2023 lors de la finale de conférence NFC. Des supporters des 49ers de San Francisco avaient alors reproduit la tradition avant d’assister à la lourde défaite de leur équipe contre les Eagles (31-7).

«On vous invite à la plus grande prudence»

Avec le revers de l’Équateur face à la Côte d’Ivoire, cette supposée malédiction semble donc avoir refait son apparition, suscitant une certaine inquiétude parmi les autres nations engagées dans la compétition.

Les supporters brésiliens ont même décidé d’en jouer. Soucieux de jeter un mauvais sort à leur grand rival argentin, ils ont revêtu la statue d’un maillot de Lionel Messi, espérant ainsi porter malheur à l’Albiceleste.

🥊 🇦🇷 Nos Estados Unidos, é tradição entre torcedores rivais colocar bandeiras ou camisas na estátua de Rocky Balboa, em Filadélfia, para tentar dar azar ao adversário. Entrando na brincadeira, um torcedor brasileiro decidiu dar uma “forcinha” aos argentinos nesta Copa do Mundo.… pic.twitter.com/xvWKunH4It — ge (@geglobo) June 19, 2026

Contrairement aux Équatoriens, les Français présents à Philadelphie pour soutenir les Bleus face à l’Irak ce lundi soir connaissaient bien cette superstition. À tel point que les Irrésistibles Français, l’association officielle des supporters de l’équipe de France, ont lancé un avertissement sur les réseaux sociaux : «Ne mettez surtout pas de maillot ou d'écharpe des Bleus sur la statue de Rocky !»

«On vous invite à la plus grande prudence… Ne mettez surtout pas de maillot ou d’écharpe des Bleus sur la statue de Rocky ! Ici, la superstition locale est formelle : habiller Rocky aux couleurs de l’adversaire porte une scoumoune monumentale et condamne l’équipe à la défaite (demandez aux fans de NFL...)», peut-on lire sur leur compte X.

🥊 PAS TOUCHE À ROCKY ! ❌



À tous les Français présents à Philadelphie 🇺🇸 : on vous invite à la plus grande prudence… Ne mettez surtout pas de maillot ou d'écharpe des Bleus sur la statue de Rocky !



Ici, la superstition locale est formelle : habiller Rocky aux couleurs de… pic.twitter.com/QkENSRtmHe — 𝙸𝚛𝚛𝚎́𝚜𝚒𝚜𝚝𝚒𝚋𝚕𝚎𝚜 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌̧𝚊𝚒𝚜 ⭐️⭐️ (@IF_Supporters) June 20, 2026

Mais dimanche soir, devant le Museum of Art de Philadelphie, après une soirée marquée par une excellente ambiance entre Français et Irakiens, ces derniers ont attendu le départ des supporters tricolores pour accrocher un maillot des Bleus autour du cou de Rocky.

Une ultime tentative pour faire pencher la chance du côté de la sélection irakienne. Reste à savoir si la célèbre malédiction de Philadelphie se vérifiera une fois de plus ou si les hommes de Didier Deschamps parviendront à lui échapper.