Coupe du monde 2026 : qualification, record de buts... Les enjeux du match France-Irak

L'équipe de France affronte l'Irak ce lundi 22 juin pour la 2e journée de la phase de poule de la Coupe du monde. À Philadelphie, les Bleus de Didier Deschamps tenteront de sécuriser leur qualification pour les 16es de finale du Mondial, mais pas que.

Un match sous haute tension, au moins dans le ciel. Alors que des épisodes orageux sont attendus dans le ciel de Philadelphie ce lundi 22 juin, pouvant interrompre ou retarder les rencontres, l'équipe de France devra garder la tête froide avant d'affronter l'Irak pour son deuxième match de cette Coupe du monde 2026.

Vainqueurs du Sénégal (3-1) pour leur entrée en lice dans la compétition, les Bleus de Didier Deschamps peuvent s'assurer une place en seizièmes de finale en cas de succès contre des Lions de la Mésopotamie, vaincus par la Norvège (1-4) lors de la première journée.

Vers un record de Kylian Mbappé ?

Cette rencontre inédite entre les deux équipes, qui devrait donner du temps de jeu à certains remplaçants, pourrait aussi permettre à Kylian Mbappé de rentrer dans l'histoire de la Coupe du monde.

Auteur de 14 buts en 15 rencontres, dont un doublé face aux Lions de la Teranga, l'attaquant du Real Madrid n'est qu'à deux unités de Miroslav Klose et Lionel Messi, en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition.

En cas de triplé, l'attaquant français de 27 ans passerait seul en tête du classement. En attendant peut-être un coup d'éclat de «La Pulga».

Et en cas de carton général des Bleus avec plus de 4 buts d'écart, le record de la plus large victoire tricolore pourrait également tomber : à l'heure actuelle, les rencontres contre le Paraguay (7-3) et l'Irlande du Nord (4-0) lors du Mondial 1958 et contre l'Arabie Saoudite (4-0) en 1998 sont toujours dans l'histoire de l'équipe de France.