Coupe du monde 2026 : voici le classement actuel des meilleurs troisièmes

A l’issue de la phase de groupes de cette Coupe du monde 2026 de football, les huit meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16es de finale.

Une place qui vaut cher. La Coupe du monde 2026, qui réunit pour la première fois de l’histoire 48 équipes, verra les deux premiers de chaque groupe se qualifier directement pour les 16es de finale de la compétition. Mais ce n’est pas tout, les huit meilleurs troisièmes auront aussi un ticket pour la phase finale.

Voici un tableau mis à jour après chaque journée pour savoir qui sont les troisièmes de la phase de groupes ce Mondial.

Le classement des meilleurs troisièmes

Equipes Groupes Points Différences 1 Suède Groupe F 3 0 2 Ecosse Groupe C 3 0 3 Paraguay Groupe D 3 -2 4 Cap-Vert Groupe H 3 0 5 Belgique Groupe G 2 0 6 Portugal Groupe K 1 0 7 République tchèque Groupe A 1 -1 8 Equateur Groupe E 1 -1 9 Bosnie- Herzégovine Groupe B 1 -3 10 Panama Groupe L 0 -1 11 Sénégal Groupe I 0 -2 12 Jordanie Groupe J 0 -2

En gris les qualifiés pour le moment.