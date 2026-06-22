Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : voici le classement actuel des meilleurs troisièmes

Le Cap Vert de Vozinha est actuellement parmi les meilleurs troisièmes. [REUTERS/Amanda Perobelli]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

A l’issue de la phase de groupes de cette Coupe du monde 2026 de football, les huit meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16es de finale.

Une place qui vaut cher. La Coupe du monde 2026, qui réunit pour la première fois de l’histoire 48 équipes, verra les deux premiers de chaque groupe se qualifier directement pour les 16es de finale de la compétition. Mais ce n’est pas tout, les huit meilleurs troisièmes auront aussi un ticket pour la phase finale.

Voici un tableau mis à jour après chaque journée pour savoir qui sont les troisièmes de la phase de groupes ce Mondial.

Le classement des meilleurs troisièmes

 EquipesGroupesPointsDifférences
1SuèdeGroupe F30
2EcosseGroupe C30
3ParaguayGroupe D3-2
4Cap-VertGroupe H30
5BelgiqueGroupe G20
6PortugalGroupe K10
7République tchèqueGroupe A1-1
8EquateurGroupe E1-1
9Bosnie- HerzégovineGroupe B1-3
10PanamaGroupe L0-1
11SénégalGroupe I0-2
12JordanieGroupe J0-2

En gris les qualifiés pour le moment.

Coupe du monde 2026Football

À suivre aussi

Algérie-Jordanie, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Coupe du monde 2026 : pourquoi la statue de Rocky Balboa à Philadelphie fait-elle trembler les supporters français ?
Coupe du monde 2026 : la plus grande statue au monde de Lionel Messi moquée sur les réseaux sociaux

Ailleurs sur le web

Dernières actualités