Cyclisme : un ancien coureur français décède tragiquement à 43 ans

Ancien cycliste professionnel français, Saïd Haddou est décédé tragiquement dans un accident de la circulation à l’âge de 43 ans.

Une triste disparition. Ancien cycliste professionnel de 2005 à 2012, Saïd Haddou est décédé tragiquement à l’âge de 43 ans. Très apprécié dans le peloton, le natif d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), passé par l’équipe Bouygues Télécom devenue Europcar, a perdu la vie dans un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto, a rapporté L’Equipe ce lundi.

🕊️ La S.A. Vendée Cyclisme vient d’apprendre avec une immense tristesse le décès de Saïd Haddou.



Ancien coureur de notre structure, il a marqué l’histoire de l’équipe par sa gentillesse. Parmi ses plus beaux succès sous nos couleurs figurent notamment ses deux victoires sur le… pic.twitter.com/EirSsq8zrP — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 22, 2026

Réputé par ses qualités de sprinteur, il avait notamment remporté à deux reprises le Tro Bro Léon (2007, 2009), terminé à la 26e place de Paris-Roubaix en 2009 et participé au Giro (163e) ainsi qu’au Tour de France (143e) la même année.

«La S.A. Vendée Cyclisme vient d’apprendre avec une immense tristesse le décès de Saïd Haddou. Ancien coureur de notre structure, il a marqué l’histoire de l’équipe par sa gentillesse. Parmi ses plus beaux succès sous nos couleurs figurent notamment ses deux victoires sur le Tro Bro Léon», a posté la formation TotalEnergies (ex-Bouygues Télécom et Europcar).

L’Union nationale des cyclistes professionnels a également rendu hommage à Saïd Haddou, qui était devenu le chauffeur de son ancien coéquipier Thomas Voeckler, consultant pour France Télévisions, avant et après les courses ces dernières années.

«Saïd était bien plus qu’un champion : il était un homme apprécié, respecté et admiré pour ses qualités humaines. Son départ laisse un grand vide dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître», a écrit l’UNCP.