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Cyclisme : une Italienne de 14 ans décède après avoir été percutée par une voiture qui roulait à contresens

Le drame s'est déroulée sur une route dans le Trentin, en Italie. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Une jeune cycliste italienne est morte à 14 ans, samedi 20 juin, après un accident avec une voiture alors qu’elle s’entraînait près de Lavis, dans la province de Trente.

Le cyclisme italien sous le choc. Ce samedi 20 juin, Adele Cobelli, une jeune cycliste italienne, âgée de 14 ans a perdu la vie alors qu’elle sortait pour un entraînement. Elle a été percutée par une voiture qui roulait à contresens, dans le Trentin.

D’après la Gazzetta dello Sport, la jeune coureuse aurait été impliquée dans une collision avec une voiture en fin de matinée sur une route provinciale. La cycliste, licenciée à l’ASD Bike Movement Trentino Erbe, aurait été projetée par-dessus une glissière de sécurité. 

Malgré l’intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation, Adele Cobelli, considérée comme une promesse du cyclisme italien, n’a pas pu être sauvée.

Shane O'Brien a succombé sur le coup après avoir été gravement touché à la tête et au cou.
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«Il est temps de tirer la sonnette d’alarme. J’appelle les institutions à enfin passer des paroles aux actes et à adopter des mesures concrètes pour mettre fin à ce carnage sur nos routes, a écrit la Fédération italienne de cyclisme. Outre l’immense douleur de chaque vie perdue, nous sommes de plus en plus pénalisés par les conséquences pour nos activités de développement de la jeunesse. La sécurité des cyclistes doit devenir une priorité absolue dans notre pays.»

CyclismeItalieDécèsSport

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