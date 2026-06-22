France-Irak, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France affronte l'Irak, ce lundi 22 juin (23h heure française), pour son deuxième match de la Coupe du monde 2026 de football.

Confirmer et assurer la qualification. Après sa victoire inaugurale contre le Sénégal (3-1), l'équipe de France est opposée à l'Irak, ce lundi soir (23h heure française), pour sa deuxième rencontre de Coupe du monde 2026.

Cette opposition se dispute au Lincoln Financial Field de Philadelphie face à des Lions de la Mésopotamie, défaits 4-1 par les Norvégiens d’Erling Haaland lors de la première journée. Mais les Irakiens, qui retrouvent le Mondial pour la première fois depuis 40 ans, tenteront de gêner les vice-champions du monde.

Programme TV

France - Irak

Coupe du monde 2026

Lundi 22 juin

23h sur M6 et beIN SPORTS 1