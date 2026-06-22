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«Les noirs n’ont pas la concentration pour tenir 80 minutes» : un ancien international yougoslave tient des propos racistes en direct à la télévision

Le défenseur belge Nathan Ngoy a été expulsé lors du match contre l'Iran. Le défenseur belge Nathan Ngoy a été expulsé lors du match contre l'Iran. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Un ancien international yougoslave, passé par l’Atlético Madrid et le Werder Brême, a tenu des propos racistes à la télévision serbe en marge du match entre la Belgique et l’Iran à la Coupe du monde 2026.

Un nouveau dérapage raciste en direct à la télévision. Une semaine après l’ancien international néerlandais Rafael van der Vaart, Rade Bogdanovic a tenu des propos racistes et discriminatoires en marge du match entre la Belgique et l’Iran à la Coupe du monde 2026 (0-0).

Consultant à la télévision serbe, l’ancien international yougoslave (3 sélections), passé par l’Atlético Madrid et le Werder Brême, a été invité à se prononcer sur l’expulsion du défenseur belge Nathan Ngoy pour une faute en position de dernier défenseur en seconde période.

«Je ne suis pas raciste»

Et l’ancien attaquant a été l’auteur d’une sortie intolérable. «J’ai toujours dit que ces joueurs, et je ne suis pas raciste, mais les joueurs noirs n’ont pas la concentration pour tenir plus de 60 à 80 minutes», a-t-il lâché. Et Rade Bogdanovic n’en est pas resté là. «J’ai joué avec eux. Parfois nous devions empêcher nos propres joueurs de faire des erreurs», a-t-il ajouté. 

Repris par le présentateur, qui a pris en exemple la défense de l’équipe de France, il a maintenu et confirmé ses propos, suscitant une vive polémique. «Si on voulait aller dans les détails, on pourrait. Ils font aussi des erreurs. Je ne généralise pas évidemment, mais la majorité manque de concentration et ensuite ce genre de situations se produit», a-t-il réitéré. Pour l’heure, ni la chaîne ni l’ancien joueur n’ont réagi.

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Et ce n’est pas la première fois qu’il tient ce type de propos. En 2019, il avait pointé du doigt la défense du Borussia Dortmund qu’il avait jugé moins performante depuis que l’entraîneur suisse Lucien Favre avait «décidé d’aligner quatre noirs».

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