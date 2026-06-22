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Paris Basketball-Monaco, match 5 décisif de la finale de Betclic Elite : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après 2024 et 2025, Paris et Monaco se sont retrouvés en finale en 2026. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce mardi 23 juin, le Paris Basketball et Monaco s’affrontent lors du match 5 décisif de la finale de Betclic Elite, le championnat de France. Le vainqueur sera sacré.

A un match du sacre. Alors que l’AS Monaco a battu le Paris Basketball dimanche lors du match 4 pour revenir à 2-2 dans la finale de Betclic Elite, le championnat de France, les deux formations s’affrontent lors du match 5 décisif ce mardi 23 juin à l’Adidas Arena à 21h10.

Et pour ce choc qui sent le soufre, les Monégasques seront privés de Matthew Strazel, suspendu. La commission de discipline de la LNB l'a sanctionné d'un match de suspension et d'un autre avec sursis pour avoir traité l'arbitre Mehdi Difallah de «tricheur» lors du match 3 de la finale, vendredi. Elle n'a en revanche pas sanctionné son équipier Alpha Diallo, également exclu lors de cette rencontre.

Selon L’Équipe et Nice-Matin, plusieurs joueurs de la Roca Team auraient prévu de ne pas disputer le match 5 ce mardi si l’un de leurs coéquipiers est suspendu. 

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Programme TV

Paris Basketball-Monaco

Match 5 de la finale de Betclic Elite 

Mardi 23 juin

21h sur DAZN et La Chaîne L’Equipe

Paris BasketballMonacoQuelle heure quelle chaîneBasketSport

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