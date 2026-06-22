La Tchèque Marketa Vondrousova, qui a remporté Wimbledon en 2023, a été suspendue quatre ans pour avoir refusé un test antidopage en décembre 2025, a annoncé lundi l’Agence internationale pour l'intégrité du tennis.

Rattrapée par la patrouille. La joueuse de tennis Marketa Vondrousova, ex-n°6 mondiale à la WTA, a été sanctionnée de quatre ans de suspension, ce lundi par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA). La Tchèque est accusée d’avoir refusé un test antidopage en décembre 2025

«En vertu des règles antidopage, la sanction infligée à une joueuse qui refuse de se soumettre à un contrôle doit être la même que celle qui lui aurait été infligée si elle avait été contrôlée positive», a indiqué l'ITIA dans un communiqué.

La suspension court jusqu'au 21 juin 2030

La Tchèque, qui a aussi atteint la finale de Roland-Garros en 2019, n'a pas soumis d'échantillon lors d'un contrôle réalisé à son domicile, le 3 décembre 2025 vers 20h00, a indiqué l'Itia. Elle a justifié son refus en invoquant du stress et des problèmes de santé mentale, ainsi que des craintes pour sa sécurité.

Le tribunal de l'Itia a conclu que les éléments apportés par l'accusée n'apportaient «aucune justification convaincante». L'avocat de Vondrousova, Jan Exner, a indiqué à l'AFP que la joueuse se réservait le droit de faire appel. La suspension court jusqu'au 21 juin 2030, a précisé l'ITIA.

Âgée de 26 ans, Vondrousova n'a plus joué sur le circuit WTA depuis le mois de janvier. Elle est actuellement classée 122e mondiale. Lors de sa dernière apparition à un tournoi du Grand Chelem, elle a atteint les quarts de finale de l'US Open en août 2025. A Wimbledon, en 2023, elle avait battu en finale la Tunisienne Ons Jabeur.