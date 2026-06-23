Coupe du Monde 2026 : après la mort de sa mère, Didier Deschamps va rentrer en France et sera absent contre la Norvège

Le sélectionneur Didier Deschamps a appris le décès de sa mère et s'apprête rentrer en France pour assister à ses obsèques, a annoncé mardi la Fédération française de football (FFF). Le sélectionneur manquera ainsi le match des Bleus face à la Norvège ce vendredi lors du dernier match du groupe I à la Coupe du Monde.

Une nouvelle tragique en pleine fête du football. Le sélectionneur Didier Deschamps a été endeuillé par le décès de sa mère et va rentrer en France pour assister à ses obsèques, a annoncé mardi la Fédération française de football (FFF), précisant qu'il ne dirigera pas les Bleus contre la Norvège vendredi lors du dernier match du groupe I au Mondial-2026.

Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.).



Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF — FFF (@FFF) June 23, 2026

«Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I. Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d’apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques», a détaillé la FFF dans un communiqué.

En son absence, c'est son adjoint, Guy Stéphan, qui dirigera le groupe jusqu'à son retour au camp de base des Bleus à Waltham (Massachusetts).

«En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, présent au camp de base de l’Équipe de France pour la Coupe du monde aux États-Unis, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d’ici à son retour», a précisé le communiqué de la FFF.

Déjà qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe du monde après ses victoires contre le Sénégal (3-1) et l'Irak (3-0), la France va tenter de terminer en tête de son groupe face à la Norvège d'Erling Haaland vendredi (21h heure française) à Foxborough (Massachusetts).