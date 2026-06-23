Coupe du monde 2026 : ce que les joueurs de l’équipe de France ont fait pendant les deux heures d’interruption contre l’Irak

Lundi soir, le match de Coupe du monde 2026 France-Irak a été interrompu plus de deux heures. Les Bleus ont dû se montrer patients dans le vestiaire.

Comment s’occuper pendant deux heures ? Alors que la mi-temps du match contre l’Irak lundi soir en Coupe du monde 2026 a finalement duré 2h12 au lieu des traditionnelles 15 minutes, à cause des orages à Philadelphie, les joueurs de l’équipe de France ont dû s’occuper.

Les vice-champions du monde, qui menaient 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Kylian Mbappé, se sont adaptés à cette attente. «On a joué aux cartes, a d’abord plaisanté Didier Deschamps. Non, on attendait, on était tranquilles, je plaisantais avec les joueurs.»

«Au départ comme on ne savait pas trop, on restait un peu actifs, on faisait un peu de vélo. Après quand on a vu qu’on n’avait pas d’heure (de reprise) on discutait, on rigolait, a de son côté expliqué Jules Koundé sur M6. Chacun s’activait comme il pouvait, il y en a qui jouaient un peu au ballon, d’autres s’hydrataient et mangeaient, a ajouté Maghnes Akliouche. Il fallait surtout être prêt pour le moment où les arbitres allaient dire qu’il fallait aller s’échauffer.»

Bien leur a pris, les Bleus ont retrouvé le chemin du terrain à 19h30 (2h30 heure française) pour s’imposer 3-0 contre les Lions de la Mésopotamie et valider leur billet pour les 16es de finale de la compétition.