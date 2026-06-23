Coupe du monde 2026 : combien l’équipe de France va-t-elle toucher après sa qualification pour les 16es de finale ?

Après sa victoire contre le Sénégal (3-1), l’équipe de France a enchaîné une 2e succès à la Coupe du monde 2026, lundi soir, contre l’Irak (3-0), assurant sa qualification pour les 16es de finale avant son dernier match de la phase de groupes contre la Norvège.

Un premier objectif atteint. Entrés du bon pied dans la compétition contre le Sénégal (3-1), les Bleus ont enchaîné avec un 2e succès à la Coupe du monde 2026, lundi soir, contre l’Irak (3-0). Une victoire synonyme de qualification pour les 16es de finale avant même leur dernier match de la phase de groupes, vendredi (21h), face à la Norvège.

Plus de 40 millions d'euros en cas de sacre

Et avec son billet en poche pour la suite de la compétition, l’équipe de France est déjà assurée de toucher une prime d’au moins 9,3 millions d’euros versée par la Fifa. Mais elle pourrait être plus conséquente en fonction du parcours des hommes de Didier Deschamps durant ce Mondial.

Elle pourrait grimper à 12,7 millions d’euros s’ils se hissent en 8e de finale et jusqu’à 16,1 millions d’euros en cas de qualification pour les quarts de finale. Et si les coéquipiers de Kylin Mbappé atteignent le dernier carré, la prime dépendra de leur classement final.

En cas de sacre, la France touchera la somme de 42,5 millions d’euros promise au vainqueur, contre 28 millions en cas de défaite en finale, 24,6 millions d’euros si elle finit à la 3e place et 22,9 millions d’euros en cas de 4e place.