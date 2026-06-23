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Coupe du monde 2026 : de possibles orages prévus lors de Norvège-France vendredi, vers une nouvelle interruption de match attendue ?

Le match France-Irak a été interrompu pendant un peu plus de deux heures. [REUTERS/Bernadett Szabo]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Après l’interminable match contre l’Irak de lundi soir, l’équipe de France pourrait de nouveau être touchée par les orages vendredi contre la Norvège lors de cette Coupe du monde 2026.

Bis repetita ? Alors que le match des Bleus contre l’Irak (3-0) a été interrompu pendant deux heures par des orages à Philadelphie, lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026 et s’est terminée à 2h48 (heure française), la dernière rencontre de groupes, contre la Norvège vendredi (21h heure française) pourrait aussi être touchée.

En effet, les prévisions météorologiques du National Weather Service de Boston, où réside l’équipe de France et où elle jouera ce match au Gillette Stadium, indique que de la pluie est attendue avec «des orages isolés à dispersés qui ne sont pas à exclure». 

Le service souligne toutefois qu’il est «trop tôt pour écarter totalement la possibilité de quelques orages forts et localisés.» L’éventualité d’une perturbation reste bien présente donc.

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : sacres, finales perdues… le parcours de l'équipe de France par édition Lire

Heureusement pour les supporters en France que le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 21h... cela pourrait éviter une nouvelle «longue» nuit.

Coupe du monde 2026NorvègeEquipe de FranceFootball

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