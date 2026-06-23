Le sélectionneur Didier Deschamps a été endeuillé par le décès de sa mère et va rentrer en France pour assister à ses obsèques, a annoncé mardi la Fédération française de football (FFF) qui précise qu'il ne dirigera pas les Bleus contre la Norvège vendredi lors du dernier match du groupe I au Mondial-2026.
"Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I. Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d’apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques", a indiqué la FFF dans un communiqué.
Donald Trump remettra le trophée de la Coupe du monde de football au vainqueur à l'issue de la finale qui se jouera le 19 juillet au MetLife Stadium d'East Rutherford, près de New York, a annoncé mardi la Fifa à l'AFP.
Le président des Etats-Unis, principal coorganisateur du Mondial-2026, effectuera ce geste symbolique conjointement avec le patron de la Fifa, Gianni Infantino.
Le Portugal a balayé l'Ouzbékistan (5-0) mardi à Houston dans le groupe K du Mondial-2026, avec un doublé de Cristiano Ronaldo, devenu à 41 ans le seul homme à avoir marqué lors de six Coupes du monde.
Ronaldo (6e et 39e), Nuno Mendes (17e), Abduvohid Nematov contre son camp (60e) et Rafael Leao (87e) ont offert à la Seleçao un large succès qui la place en tête de son groupe avec 4 points, avant sa dernière rencontre dimanche contre la Colombie.
Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six Coupes du monde, en ouvrant le score dès la sixième minute contre l'Ouzbékistan au Mondial-2026, mardi à Houston. L'attaquant de 41 ans, critiqué après le premier match du tournoi américain contre la République démocratique du Congo (1-1), a mis le 144e but de sa carrière internationale, portant son total à neuf unités en Coupe du monde (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026). Il a parfaitement repris, d'une volée équilibrée, un centre de Joao Cancelo (6e) deux minutes après avoir manqué une reprise sur un centre du défenseur parisien Nuno Mendes (4e).
Les très nombreux supporters portugais présents dans le stade de Houston ont explosé de joie et poussé un puissant "Suiii", le cri qui accompagne chaque but de la star aux cinq Ballons d'or. L'avant-centre aux 144 buts en 230 sélections, un record national, restait sur dix matches sans marquer dans un tournoi majeur, une série qui a commencé après son but contre le Ghana au début du Mondial-2022. Sa prestation très terne en ouverture de l'édition 2026 lui avait valu de très nombreuses critiques, certains observateurs estimant qu'il n'avait plus sa place parmi les titulaires.
L'Algérie a renversé et éliminé la Jordanie (2-1) grâce à deux buts inscrits dans les vingt dernières minutes afin de se relancer dans le groupe J du Mondial-2026 lundi à Santa Clara près de San Francisco.
La Jordanie, pour sa première Coupe du monde, était lancée vers un exploit grâce à Nizar Al-Rashdan (36e), mais l'Algérie, longtemps en panne d'efficacité, a finalement pu compter sur Nadhir Benbouali (69e) et Amine Gouiri (82e), pour un résultat qui offre la première place du groupe à l'Argentine.
La France, l'Argentine et la Norvège ont décroché lundi leur billet pour les 16es de finale du Mondial, à nouveau portées par le talent de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland, tous auteurs d'un doublé.
Au génie du capitaine argentin - désormais le seul meilleur goléador de l'histoire de la Coupe du monde avec 18 buts - la star du Real Madrid a répliqué en faisant deux fois trembler les filets lors de sa centième sélection, lors d'un match qui restera dans les annales pour avoir été interrompu plus de deux heures en raison d'un risque d'orage sur Philadelphie.
Il a fallu un doublé d'un Erling Haaland "en feu" et pas mal de résistance à la fin pour que la Norvège vienne à bout du Sénégal (3-2), lundi à East Rutherford (New Jersey), et composte son billet pour les 16es de finale du Mondial.
Les Norvégiens s'offrent une finale du groupe I alléchante, vendredi, face à la France qui a aisément disposé de l'Irak (3-0), plus tôt à Philadelphie, en dépit d'un déluge qui a retardé de 2h10 la reprise du match après la mi-temps. Et les "vikings" devront gagner pour finir en tête, la différence de buts étant pour l'heure favorable aux Bleus (+5/+4).
"Les dix dernières minutes ont été les plus longues de ma vie, on a perdu le contrôle et ça a été le seul moment du match", a affirmé le sélectionneur Staale Solbakken. "Nous avons joué contre l'une des meilleures équipes d'Afrique et si on avait joué un tout petit peu moins bien, on aurait pu perdre".