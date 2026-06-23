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Coupe du monde 2026 : la magnifique célébration «Viking Row» des joueurs norvégiens avec leurs supporters après la victoire contre le Sénégal (vidéo)

Les Norvégiens sont qualifiés pour les 16es de finale du Mondial. [REUTERS/Mike Segar ]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Après leur victoire contre le Sénégal lundi soir, les joueurs de la Norvège, dont Erling Haaland, ont réalisé un «Viking Row» avec leurs supporters.

Ce sera l’une des images qui restera de cette Coupe du monde 2026. Pour fêter leur qualification pour les 16es de finale après la victoire face au Sénégal (3-2), lundi, Erling Haaland et ses coéquipiers de l’équipe de Norvège se sont assis en formation, sur la pelouse du MetLife Stadium de New York, comme les rameurs des drakkars pour réaliser le désormais célèbre «Viking Row».

Lancée avant la compétition par les supporters, cette célébration consiste à effectuer des mouvements de rame au rythme d’un tambour accompagné d’un «huh», à la manière du célèbre «clapping» islandais lors de l’Euro 2016.

Ce «viking row» avait d’ailleurs été effectué au Parlement, par les députés norvégiens juste avant l’entrée en lice des joueurs dans ce Mondial nord-américain.

«Je l’ai vu en ligne, c’est devenu viral, a confié Haaland au micro de Fox Sports. Martin (Ødegaard) m’a demandé avant le match : Tu crois qu’on devrait se joindre à eux ? J’ai répondu : Si on gagne, faisons-le pourquoi pas ?»

La Coupe du monde 2026 se déroule jusqu'au dimanche 19 juillet.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : le calendrier et les résultats complets de la compétition Lire

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