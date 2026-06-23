Coupe du monde 2026 : l’Algérie qualifiée pour les 16es de finale si…

Après son succès renversant contre la Jordanie, l’Algérie a son destin entre les mains pour espérer se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Elle s’est donné le droit d’y croire. Après sa lourde défaite contre l’Argentine pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 (3-0), l’Algérie a relevé la tête et battu la Jordanie lors de son deuxième match de la phase de groupe (2-1). Menés au score à la pause, les Fennecs ont renversé la situation en seconde période grâce à Nadhir Benbouali (69e) et Amine Gouiri (82e). Et avec ce succès, ils se sont relancés dans la course à la qualification pour les 16es de finale.

Les hommes de Vladimir Petkovic ont même leur destin entre les mains avant leur dernier match de poules, dimanche, face à l’Autriche. Alors que les deux équipes comptent trois points chacune et que l’Argentine est déjà assurée de terminer à la 1ère place grâce à ses deux victoires, l’Algérie décrochera son billet pour la suite de la compétition en cas de victoire, qui serait synonyme de 2e place du groupe. Et les coéquipiers de Riyad Mahrez seraient opposés au premier du groupe J (Espagne, Uruguay ou Cap-Vert) pour une place en 8e de finale.

En revanche, un match nul profiterait aux Autrichiens, qui s’assureraient la 2e place au bénéfice de leur meilleure différence de buts (0 contre -2). Mais, avec quatre points, les Algériens seraient quasiment certains de terminer parmi les huit meilleurs troisièmes (sur douze) qualifiés pour les 16es de finale. La situation serait beaucoup plus complexe s’ils venaient à s’incliner. Troisième de sa poule avec trois points et une différence de buts défavorable, le champion d’Afrique 2019 devra croiser les doigts et patienter jusqu’aux derniers matchs de la phase de groupes pour connaître son sort.