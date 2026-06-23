L'Algérie a renversé et éliminé la Jordanie (2-1) grâce à deux buts inscrits dans les vingt dernières minutes afin de se relancer dans le groupe J du Mondial-2026 lundi à Santa Clara près de San Francisco.
La Jordanie, pour sa première Coupe du monde, était lancée vers un exploit grâce à Nizar Al-Rashdan (36e), mais l'Algérie, longtemps en panne d'efficacité, a finalement pu compter sur Nadhir Benbouali (69e) et Amine Gouiri (82e), pour un résultat qui offre la première place du groupe à l'Argentine.
La France, l'Argentine et la Norvège ont décroché lundi leur billet pour les 16es de finale du Mondial, à nouveau portées par le talent de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland, tous auteurs d'un doublé.
Au génie du capitaine argentin - désormais le seul meilleur goléador de l'histoire de la Coupe du monde avec 18 buts - la star du Real Madrid a répliqué en faisant deux fois trembler les filets lors de sa centième sélection, lors d'un match qui restera dans les annales pour avoir été interrompu plus de deux heures en raison d'un risque d'orage sur Philadelphie.
Il a fallu un doublé d'un Erling Haaland "en feu" et pas mal de résistance à la fin pour que la Norvège vienne à bout du Sénégal (3-2), lundi à East Rutherford (New Jersey), et composte son billet pour les 16es de finale du Mondial.
Les Norvégiens s'offrent une finale du groupe I alléchante, vendredi, face à la France qui a aisément disposé de l'Irak (3-0), plus tôt à Philadelphie, en dépit d'un déluge qui a retardé de 2h10 la reprise du match après la mi-temps. Et les "vikings" devront gagner pour finir en tête, la différence de buts étant pour l'heure favorable aux Bleus (+5/+4).
"Les dix dernières minutes ont été les plus longues de ma vie, on a perdu le contrôle et ça a été le seul moment du match", a affirmé le sélectionneur Staale Solbakken. "Nous avons joué contre l'une des meilleures équipes d'Afrique et si on avait joué un tout petit peu moins bien, on aurait pu perdre".