Il a fallu un doublé d'un Erling Haaland "en feu" et pas mal de résistance à la fin pour que la Norvège vienne à bout du Sénégal (3-2), lundi à East Rutherford (New Jersey), et composte son billet pour les 16es de finale du Mondial.

Les Norvégiens s'offrent une finale du groupe I alléchante, vendredi, face à la France qui a aisément disposé de l'Irak (3-0), plus tôt à Philadelphie, en dépit d'un déluge qui a retardé de 2h10 la reprise du match après la mi-temps. Et les "vikings" devront gagner pour finir en tête, la différence de buts étant pour l'heure favorable aux Bleus (+5/+4).

"Les dix dernières minutes ont été les plus longues de ma vie, on a perdu le contrôle et ça a été le seul moment du match", a affirmé le sélectionneur Staale Solbakken. "Nous avons joué contre l'une des meilleures équipes d'Afrique et si on avait joué un tout petit peu moins bien, on aurait pu perdre".