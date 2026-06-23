La rencontre a été interrompue depuis près d'une heure en raison des orages dans la région de Philadelphie. Les spectateurs ont cependant pu revenir dans les tribunes depuis plusieurs minutes.
En raison d'orages, le stade de Philadelphie a été évacué à la mi-temps comme le veut le protocole : la rencontre est interrompue pour au moins 30 minutes !
But pour l'équipe de France ! Après moins d'un quart d'heure de jeu, Kylian Mbappé a ouvert le score pour l'équipe de France contre l'Irak d'une frappe limpide du pied gauche. Dominateurs depuis le coup d'envoi de la rencontre, les Bleus mènent logiquement au tableau d'affichage (1-0).
Le coup d'envoi du match entre la France et l'Irak a été donné à Philadelphie.
Pour le deuxième match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, ce lundi (23h), contre l'Irak, Didier Deschamps a procédé à trois changements dans son équipe de départ. Lucas Digne a remplacé Théo Hernandez sur le côté gauche de la défense tricolore, alors que Manu Koné a été préféré à Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain et Bradley Barcola évoluera sur l'aile gauche de l'attaque à la place de Désiré Doué.
Le sélectionneur tricolore a également procédé à un changement tactique avec Michael Olise repositionné n°10, comme en 2e période face au Sénégal, et Ousmane Dembélé aligné sur le côté droit. Kylian Mbappé évoluera lui une nouvelle fois à la pointe de l'attaque.
La composition de l'équipe de France :
Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé
Après le Mexique, les Etats-Unis et l'Allemagne, l'Argentine est la 4e équipe qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire contre l'Autriche (2-0) grâce à un doublé de Lionel Messi, qui est devenu seul le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 18 buts au total.
Comme redouté, le deuxième match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, prévu ce lundi soir (23h), pourrait être retardé en raison des risques d'orages et des fortes pluies à Philadelphie. A moins de trois heures du coup d'envoi, l'ouverture des portes du Lincoln Financial Field a même été repoussée et les personnes déjà présentes dans le stade ont été évacuées.
La Pulga a frappé ! Avec un but pour ouvrir le score face à l'Autriche, Lionel Messi est désormais le seul meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde (17 buts), devant l'Allemand Miroslav Klose !
🏆 #FIFAWorldCup
🔝 Lionel #Messi se convierte en el máximo goleador de todas las Copa del Mundo y rompe un récord inmortal 🇦🇷 pic.twitter.com/gLYvHAcnsM
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026
A noter que cette victoire de l'Egypte contre la Nouvelle-Zélande est historique. C'est le premier succès en quatre participations pour les Pharaons !
L'Egypte, pourtant menée durant une heure, a réussi à renverser la situation, pour finalement remporter sa toute première victoire en Coupe du monde, aux dépens de la Nouvelle-Zélande (3-1), et ainsi entrevoir les 16e de finale, dimanche à Vancouver.
Profitant du nul entre la Belgique et l'Iran (0-0) plus tôt à Los Angeles, les Egyptiens prennent seuls la tête du groupe G avec deux points de mieux que leurs rivaux précités.
Un nul contre les Iraniens vendredi à Seattle leur suffira pour valider leur ticket pour le tour suivant. Ce qui serait une première en quatre participations pour le septuple champion d'Afrique.
Le Cap-Vert a écrit une nouvelle page de sa jeune histoire en Coupe du monde en marquant ses premiers buts en tenant tête (2-2) à l'Uruguay qui réalise une nouvelle contre-performance, dimanche à Miami.
La 64e nation au classement Fifa, héroïque dans ce match, a ouvert le score par Kevin Pina (21e) et égalisé par Hélios Varela (61e) alors que Maxi Araujo (44e) et Agustin Canobbio (45e+6) avaient marqué pour la Celeste. Face à l'Espagne lors du troisième match, la défaite sera interdite pour l'Uruguay, actuellement deuxième du groupe H à égalité avec son adversaire du jour.