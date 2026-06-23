Coupe du monde 2026 : l’équipe de France première de son groupe si…

L’équipe de France, qui affrontera vendredi la Norvège pour son dernier match de poules de la Coupe du monde 2026, peut terminer première de son groupe I.

La première place en vue. Après sa victoire contre l’Irak (3-0) lundi soir, synonyme de qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France est en tête du groupe I avec six points.

Au classement, les coéquipiers de Kylian Mbappé sont à égalité avec la Norvège d’Erling Halaand, mais ont une meilleure différence. Ça tombe bien, les deux nations s’affrontent à Boston vendredi soir (21h heure française). Ce qui sera l’occasion de les départager.

En cas de victoire ou match nul, les hommes de Didier Deschamps finiront premiers. A noter toutefois qu’en cas de défaite face à la Norvège, la France terminera à la 2e place du groupe.

L’équipe de France première du groupe I si…

Elle l’emporte face à la Norvège.

Elle fait match nul contre la Norvège.