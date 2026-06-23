Coupe du monde 2026 : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l’histoire de la compétition devant Kylian Mbappé et Miroslav Klose

Auteur d'un doublé, ce lundi, pour offrir la victoire à l'Argentine contre l'Autriche (2-0), Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 18 buts, dépassant l’Allemand Miroslav Klose. Mais Kylian Mbappé n'est pas très loin derrière.

Tout seul sur son trône. Mais pour combien de temps ? Après son triplé inscrit lors la victoire éclatante de l’Argentine contre l’Algérie à la Coupe du monde 2026 (3-0), Lionel Messi (38 ans) a été l'auteur d'un doublé, ce lundi, pour offrir un 2e succès à l'Argentine dans la compétition face à l'Autriche (2-0). Et avec ces deux nouveaux buts, le capitaine de l'Albiceleste, qui avait manqué un pénalty en début de match, est entré encore un peu plus dans l’histoire du football. Avec désormais 18 réalisations au compteur, en 28 matchs repartis en six éditions, l’octuple Ballon d’or est devenu seul le meilleur buteur de la compétition, dépassant Miroslav Klose.

Kylian Mbappé en embuscade

Le désormais ancien record de l’ancien attaquant allemand, auteur de 16 buts en 24 rencontres et quatre participations, a également été égalé quelques heures plus tard par Kylian Mbappé (16 buts en 16 matchs et trois Mondiaux), auteur d'un nouveau doublé lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Irak (3-0).

Et si Lionel Messi, qui dispute vraisemblablement son dernier Mondial, pourrait même continuer d'améliorer ce record d'ici à la fin de cette 23e édition, le capitaine français est en embuscade pour devenir, dans un avenir plus ou moins proche, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, lui qui pourrait participer à une voire même deux autres éditions.

Le Brésilien Ronaldo figure désormais à la 4e place de ce classement avec 15 buts (en 19 matchs et quatre Coupes du monde) devant Gerd Müller (14 buts en 13 matchs et deux éditions).

De son côté, Just Fontaine reste le meilleur buteur sur une seule édition avec 13 buts inscrits en six matchs en 1958. Une performance qui sera très difficile à battre.

Le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde

1. Lionel Messi (Argentine) : 18 buts (28 matchs)

2. Kylian Mbappé (France) : 16 buts (16 matchs)

-. Miroslav Klose (Allemagne) : 16 buts (24 matchs)

4. Ronaldo (Brésil) : 15 buts (19 matchs)

5. Gerd Müller (Allemagne) : 14 buts (13 matchs)

6. Just Fontaine (France) : 13 buts (6 matchs)

7. Pelé (Brésil) : 12 buts (14 matchs)

8. Sandor Kocsis (Hongrie) : 11 buts (5 matchs)

-. Jürgen Klinsmann (Allemagne) : 11 buts (17 matchs)