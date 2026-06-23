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Coupe du monde 2026 : pourquoi Cristiano Ronaldo est-il entré dans l’histoire de la compétition avec son doublé contre l’Ouzbékistan ?

Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer dans six Coupes du monde différentes. Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer dans six Coupes du monde différentes. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Critiqué après le match nul du Portugal contre la RD Congo à la Coupe du monde 2026 (1-1), Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé, ce mardi, face à l’Ouzbékistan, entrant dans l’histoire de la compétition.

Il a répondu à ses détracteurs. Vivement critiqué après sa prestation lors du match nul du Portugal contre la RD Congo à la Coupe du monde 2026 (1-1), Cristiano Ronaldo (41 ans) s’est illustré de la meilleure des manières, ce mardi, avec un doublé inscrit contre l’Ouzbékistan. Et grâce à cette performance, l’attaquant portugais est entré encore un peu plus dans l’histoire de la Coupe du monde. Comme Lionel Messi la veille.

Si l’Argentin est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 18 buts, «CR7» est devenu le premier joueur à marquer dans six éditions différentes, lui qui avait inscrit son tout premier but en Coupe du monde contre l’Iran lors de la phase de groupes du Mondial 2006 organisé en Allemagne.

Le quintuple Ballon d'or avait également trouvé le chemin des filets à une reprise en Afrique du Sud en 2010 contre la Corée du Nord, tout comme au Brésil quatre ans plus tard face au Ghana, puis quatre fois en Russie en 2018 contre l'Espagne (triplé) et le Maroc avant de marquer un seul but au Qatar en 2022 encore contre le Ghana.

Kylian Mbappé a inscrit quatre buts en deux matchs depuis le début de la Coupe du monde 2026.
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Au total, Cristiano Ronaldo compte désormais dix buts en Coupe du monde, tous inscrits lors des phases de poules. Il n’a en effet encore jamais marqué lors de la phase à élimination direct. Et cette 23e édition sera peut-être la bonne. Mais encore faut-il que le Portugal, qui affrontera la Colombie pour son dernier match de la phase de groupes (28 juin), décroche son billet pour les 16es de finale.

FootballCoupe du monde 2026PortugalCristiano Ronaldo

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