Coupe du monde 2026 : pourquoi Kylian Mbappé a-t-il les lettres «KEWJF» inscrites sur ses crampons ?

Le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé a cinq lettres inscrites sur ses crampons en référence aux membres les plus proches de sa famille.

Un détail qui n’a pas échappé aux observateurs les plus aguerris. Depuis le début de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé évolue avec des crampons rose fluo aux pieds. Et les chaussures du capitaine de l’équipe de France comportent plusieurs inscriptions comme « Kyks Legacy», accompagné d’une couronne en référence à son surnom, «Ibayah et Lana», qui sont son neveu et son nièce, mais aussi cinq lettres inscrites juste en-dessous.

Kylian Mbappe's World Cup boots have 'KYKS' LEGACY 👑' written on them 🔥



He also has Isayah & Lana, his niece and nephew 🥺



KEWJF stands for Kylian, Ethan, Wilfrid, Jires and Fayza: his family ❤️ pic.twitter.com/4h4XZtO6DJ — ESPN FC (@ESPNFC) June 23, 2026

Il s’agit des lettres K, E, W, J, F. Elles font référence aux initiales des membres de son cercle familiale le plus proche avec le «K» pour Kylian, le «E» pour son frère Ethan, le «W» pour son père Wilfrid, le «J» pour son grand frère Jirès Kembo Ekoko et le «F» pour sa mère Fayza Lamari.

Et ses chaussures semblent plutôt bien lui convenir avec des doublés inscrits contre le Sénégal (3-1) puis l’Irak (3-0), qui lui ont permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (60 buts) et le 2e meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde (16 buts). Pourvu que ça dure pour lui et les Bleus, déjà qualifiés pour les 16es de finale.