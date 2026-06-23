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Coupe du monde 2026 : pourquoi Kylian Mbappé a-t-il les lettres «KEWJF» inscrites sur ses crampons ?

Kylian Mbappé a inscrit quatre buts en deux matchs depuis le début de la Coupe du monde 2026. Kylian Mbappé a inscrit quatre buts en deux matchs depuis le début de la Coupe du monde 2026. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé a cinq lettres inscrites sur ses crampons en référence aux membres les plus proches de sa famille.

Un détail qui n’a pas échappé aux observateurs les plus aguerris. Depuis le début de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé évolue avec des crampons rose fluo aux pieds. Et les chaussures du capitaine de l’équipe de France comportent plusieurs inscriptions comme « Kyks Legacy», accompagné d’une couronne en référence à son surnom, «Ibayah et Lana», qui sont son neveu et son nièce, mais aussi cinq lettres inscrites juste en-dessous.

Il s’agit des lettres K, E, W, J, F. Elles font référence aux initiales des membres de son cercle familiale le plus proche avec le «K» pour Kylian, le «E» pour son frère Ethan, le «W» pour son père Wilfrid, le «J» pour son grand frère Jirès Kembo Ekoko et le «F» pour sa mère Fayza Lamari.

L'équipe de France s'est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire contre l'Irak.
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Et ses chaussures semblent plutôt bien lui convenir avec des doublés inscrits contre le Sénégal (3-1) puis l’Irak (3-0), qui lui ont permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (60 buts) et le 2e meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde (16 buts). Pourvu que ça dure pour lui et les Bleus, déjà qualifiés pour les 16es de finale.

FootballCoupe du monde 2026Equipe de FranceKylian Mbappé

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