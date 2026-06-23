Coupe du monde 2026 : voici l’arbitre pour le match de l’équipe de France contre la Norvège

L’arbitre anglais Michael Oliver a été désigné pour diriger, vendredi, le match entre l’équipe de France et la Norvège décisif pour la première place du groupe I.

Un arbitre expérimenté pour un choc très attendu. Michael Oliver (41 ans) sera au sifflet, vendredi soir (21h), pour la rencontre entre l’équipe de France et la Norvège à Boston. Un match décisif pour la première place du groupe I, les deux équipes étant à égalité et déjà qualifiées pour les 16es de finale.

Avec 811 matchs dirigés depuis le début de sa carrière en 2012, dont 427 en Premier League et 47 en Ligue des champions, l’Anglais est un habitué des grands rendez-vous, lui qui avait officié à trois reprises lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Lors de cette 23e édition, il avait été remplacé par le Français François Letexier pour le match entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur (1-0) en raison d’une légère blessure avant d’officier lors de la large victoire des Pays-Bas face à la Suède (5-1).

Et Michael Oliver dirigera un match de l’équipe de France pour la cinquième fois. Il était au sifflet lors du match nul contre la Hongrie à l’Euro 2021 (1-1), des victoires face au Portugal en quarts de finale de l’Euro 2024 (0-0, 5 tab 3) et contre la Croatie en quarts de finale retour de la Ligue des nations en mars 2025 (2-0, 5 tab 4) et de la défaite en demi-finale contre l’Espagne quelques mois plus tard (4-5).