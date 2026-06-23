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Coupe du monde 2026 : voici le classement actuel des meilleurs troisièmes

Le Cap Vert de Vozinha est actuellement parmi les meilleurs troisièmes. [REUTERS/Amanda Perobelli]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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A l’issue de la phase de groupes de cette Coupe du monde 2026 de football, les huit meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16es de finale.

Une place qui vaut cher. La Coupe du monde 2026, qui réunit pour la première fois de l’histoire 48 équipes, verra les deux premiers de chaque groupe se qualifier directement pour les 16es de finale de la compétition. Mais ce n’est pas tout, les huit meilleurs troisièmes auront aussi un ticket pour la phase finale.

Voici un tableau mis à jour après chaque journée pour savoir qui sont les troisièmes de la phase de groupes ce Mondial. En gris figurent les équipes qualifiées pour le moment.

Le classement des meilleurs troisièmes

 EquipesGroupesPointsDifférence de buts
1Suède 🇸🇪Groupe F30
2Ecosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Groupe C30
3Paraguay 🇵🇾Groupe D3-2
4Algérie 🇩🇿Groupe J3-2
5Cap-Vert 🇨🇻Groupe H20
6Belgique 🇧🇪Groupe G10
7Portugal 🇵🇹Groupe K10
8République tchèque 🇨🇿Groupe A1-1
9Equateur 🇪🇨Groupe E1-1
10Bosnie-Herzégovine 🇧🇦Groupe B0-3
11 Panama 🇵🇦Groupe L0-1
12Sénégal 🇸🇳Groupe I0-3
Coupe du monde 2026Football

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