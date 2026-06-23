Coupe du monde : pluie torrentielle, stade évacué, joueurs dans l’attente… Le récit du match France-Irak perturbé par les conditions climatiques

Plus de trois heures de match et un après-midi unique dans l’histoire de la Coupe du monde. L'Équipe de France, qui s'est imposée facilement face à l'Irak (3-0) dans la nuit de lundi, a bien cru ne jamais finir son match. La faute aux pluies diluviennes et aux éclairs qui ont déclenché un protocole très strict.

«Jamais vu ça en 40 ans de football». Les spectateurs, cloîtrés dans les travées du Lincoln Financial Field de Philadelphie, ne s'y trompent pas. Ils se souviendront longtemps de cet après-midi. Pas pour les buts, trois, signés Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ni pour la manière, plutôt convaincante, mais pour ce que le ciel a décidé de rajouter au programme.

⚠️ MATCH SUSPENDU



France - Irak est actuellement interrompu en raison des intempéries.



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Une pluie torrentielle. Des éclairs. Une interruption de près de deux heures. Et une soirée qui aura duré, en tout et pour tout, trois heures et quarante-huit minutes, faisant de cette rencontre le match le plus long de l'histoire de la Coupe du monde.

Une mi-temps maîtrisée avant le déluge

Depuis la veille, la météo inquiétait. Le ciel au-dessus du Lincoln Financial Field, antre de la franchise NFL des Eagles, pas vraiment conçu pour affronter les caprices climatiques, avec près de 70 % de ses gradins exposés aux éléments, n'avait rien de rassurant. Des nuages noirs défilaient en continu. L'air était lourd, trente-sept degrés ressentis. Une première alerte avait même repoussé l'ouverture des portes du stade, avant d'être levée.

Puis à 17h50 (23h50 heure française), les joueurs français et irakiens regagnent les vestiaires pour la mi-temps. Le tableau d'affichage indique 1-0 en faveur des Bleus, logiquement aux commandes. En même temps que le rectangle vert se vide, un message apparaît sur les gigantesques écrans du stade de Philadelphie : «Un violent orage approche. S'il vous plaît quittez vos sièges et abritez-vous à l'intérieur du stade». La loi américaine est implacable sur ce point : tout événement sportif en extérieur peut être suspendu dès lors qu'un éclair est détecté dans un rayon de 13 kilomètres.

UNE ATTENTE interminable

Ici a débuté une longue attente sans cesse repoussée. Une première information, émanant de la Fifa, a annoncé une mi-temps rallongée de 15 minutes, mais au bout de ce quart d'heure, les tribunes n'étaient encore pas vidées. Les coursives du «Linc» ont pris des airs de hall de gare un jour de grands départs en vacances. Le public américain, habitué aux interruptions longues du baseball et du football américain, a encaissé l'information sans broncher.

Plusieurs éclairs se sont succédés, notamment à 18h15, puis à 18h36, réinitialisant à chaque fois le compteur des 30 minutes réglementaires. La pluie s'est arrêtée deux fois. Le soleil a même pointé le bout de son nez un instant. Avant que les trombes d'eau reprennent le dessus.

«Comme on ne savait pas trop (quand le match allait reprendre), on est restés actifs avec de la mobilisation physique, un peu de vélo. Après, quand on a vu qu'on n'avait pas d'heure, on s'est mis à discuter. On rigolait», a souligné Jules Koundé après le match. «On a essayé de rester éveillés mentalement parce qu'il ne faut pas trop sortir du match. Chacun s'est activé comme il pouvait. Certains jouaient un peu avec le ballon, d'autres s'hydrataient, mangeaient...», a ajouté Maghnes Akliouche. «On a joué aux cartes, a ironisé Didier Deschamps. C’est la première fois que ça m’arrive, j’espère que c’est la dernière aussi».

Des Bleus épuisés

L'heure de reprise est finalement annoncée à 19h21 (1h25 heure française) par le staff tricolore : échauffement à partir de 19h30, coup d'envoi de la seconde période à 19h50 (2h). Mais en foulant la pelouse, les Bleus découvrent l'étendue des dégâts. Le terrain est gorgé d'eau. Le ballon rebondit à peine dans certaines zones.

Après quelques coups de raclettes, la rencontre peut enfin reprendre. Une deuxième période qui s'est jouée au sec. Le ciel a accordé une trêve. Kylian Mbappé a doublé la mise, puis Ousmane Dembélé a alourdi le score. Trois buts à zéro. Mission accomplie, qualification actée pour les seizièmes de finale au bout du match le plus long de l'histoire de la Coupe du monde.