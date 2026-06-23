«Ils vont probablement gagner contre nous et sûrement gagner le tournoi» : l'étonnante déclaration d'Erling Haaland avant France-Norvège

L'équipe de France affronte la Norvège ce vendredi 26 juin (21h heure française) en Coupe du monde 2026. Et pour Erling Haaland, les Bleus sont favoris.

Simple vérité ou envie de mettre la pression sur les Bleus ? Après la victoire de la Norvège face au Sénégal (3-2) lundi soir, Erling Haaland a été interrogé sur le choc à venir contre l’équipe de France ce vendredi (21h heure française). Un choc qui déterminera le premier du groupe I de cette Coupe du monde 2026.

L’attaquant norvégien de Manchester City pense tout simplement que les vice-champions du monde vont s’imposer contre eux et il est allé plus loin en les voyant même remporter la compétition.

Erling Haaland admits that France will end up winning the 2026 World Cup



Freudian slip or Predictive programming? pic.twitter.com/PraJ3Es4XY — SPORTS IS FIXED (@SPORTSISFIXED1) June 23, 2026

«Honnêtement, je me moque un peu de ce match maintenant, a-t-il indiqué après la rencontre à ESPN. On est qualifiés. On a réussi à passer, ce qui est incroyable ! [Les Français] vont probablement gagner contre nous. Ils vont sûrement gagner le tournoi.»

Les Norvégiens, qui retrouvent le Mondial pour la première fois depuis 1998, ont réussi leur premier objectif : se qualifier pour les 16es de finale.