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«Ils vont probablement gagner contre nous et sûrement gagner le tournoi» : l'étonnante déclaration d'Erling Haaland avant France-Norvège

Erling Haaland et les Norvégiens affrontent la France ce vendredi. [IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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L'équipe de France affronte la Norvège ce vendredi 26 juin (21h heure française) en Coupe du monde 2026. Et pour Erling Haaland, les Bleus sont favoris.

Simple vérité ou envie de mettre la pression sur les Bleus ? Après la victoire de la Norvège face au Sénégal (3-2) lundi soir, Erling Haaland a été interrogé sur le choc à venir contre l’équipe de France ce vendredi (21h heure française). Un choc qui déterminera le premier du groupe I de cette Coupe du monde 2026.

L’attaquant norvégien de Manchester City pense tout simplement que les vice-champions du monde vont s’imposer contre eux et il est allé plus loin en les voyant même remporter la compétition.

«Honnêtement, je me moque un peu de ce match maintenant, a-t-il indiqué après la rencontre à ESPN. On est qualifiés. On a réussi à passer, ce qui est incroyable ! [Les Français] vont probablement gagner contre nous. Ils vont sûrement gagner le tournoi.»

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : pourquoi Erling Haaland a-t-il ajouté le nom «Braut» sur son maillot norvégien ? Lire

Les Norvégiens, qui retrouvent le Mondial pour la première fois depuis 1998, ont réussi leur premier objectif : se qualifier pour les 16es de finale. 

Erling HaalandCoupe du monde 2026Equipe de FranceFootball

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