«Ma mère m’a offert plus qu’un rein, elle m’a offert une nouvelle vie», témoigne Pablo Faye, athlète français qui prépare les JO 2028

Au lendemain de la Journée nationale du don d'organes, Pablo Faye, un jeune athlète greffé après une insuffisance rénale en phase terminale, qui vise désormais les JO 2028, rappelle pour CNEWS que la recherche de donneurs est indispensable pour «sauver des vies».

Grand espoir de l'athlétisme français, spécialiste du 110 mètres haies, ayant réalisé parmi les meilleures performances européennes de sa génération, Pablo Faye a vu sa carrière prendre un tournant après le diagnostic d'une insuffisance rénale. Après une greffe d'un rein de sa propre mère et des mois de combat à l'hôpital pour réapprendre à vivre, à courir, et pour relancer sa carrière, il vise désormais la qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

On dit souvent que les athlètes de haut niveau connaissent leur corps par cœur. Comment s'est passée la «rencontre» avec ce nouveau rein ? Qu’a-t-il changé dans votre entraînement, et comment gérez-vous les limites de la fatigue pour protéger votre greffon tout en cherchant la performance maximale ?

Cette rencontre a été longue et complexe. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la greffe n'a pas marqué la fin immédiate des difficultés. J'ai dû faire face à de nombreuses complications, à plusieurs opérations, beaucoup de médicaments et à leurs effets secondaires. Cela a été une période de souffrance quotidienne. Avec le recul, je pense que cette épreuve m'a permis de connaître mon corps comme jamais auparavant. J'ai appris à comprendre comment il réagit, à reconnaître ses signaux et à l'écouter avec beaucoup plus de précision.

Cette expérience a changé mon rapport à la douleur. Je n'ai plus vraiment de crainte face à elle. Je sais ce que mon corps est capable d'encaisser et surtout de surmonter. Concernant l'entraînement, beaucoup de choses ont changé, et heureusement dans le bon sens. Ce qui me frappe le plus, c'est ma capacité de récupération. Grâce à ce nouveau rein, je récupère beaucoup plus facilement entre les séances. Je peux mieux enchaîner les entraînements et reconstruire progressivement mon corps après plus de cinquante jours passés alité.

Aujourd'hui, chaque semaine est une découverte. À mesure que je reprends l'entraînement, j'apprends encore de nouvelles choses sur mon corps. La confiance que j'ai en lui grandit de jour en jour, et c'est un réel plaisir de découvrir progressivement ce dont il est capable.

Quand vous êtes sur la ligne de départ, est-ce que vous courez «pour deux» ? Quelle place occupe votre donneur dans votre force mentale aujourd'hui ?

Avant de recevoir cette greffe, j'ai toujours eu une certaine appréhension à l'idée de connaître mon futur donneur. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je pense qu'inconsciemment j'avais peur de me sentir redevable ou de ne pas être à la hauteur du geste qui m'était offert. J'avais aussi conscience que le don vivant n'était pas un acte anodin et qu'il impliquait également des risques pour la santé, de la douleur et des gros sacrifices pour le donneur.

Avec le recul, je suis extrêmement heureux que ce soit ma mère qui ait pu me donner son rein. C'est la personne qui connaissait le mieux ma situation. Elle a suivi toute l'évolution de ma maladie, elle connaissait les risques, les difficultés et les souffrances que cela pouvait engendrer. En tant qu'infirmière, elle comprenait aussi parfaitement les enjeux médicaux de cette opération. Tout cela m'a beaucoup rassuré et m'a permis d'aborder la greffe avec davantage de sérénité.

La plus belle récompense est de voir les yeux de ma mère briller et la savoir fière du chemin parcouru

Aujourd'hui, lorsque je suis sur une ligne de départ, je ne cours pas pour ma mère. Je reste avant tout un compétiteur. Quand les starting-blocks sont installés, mon objectif est de réaliser la meilleure course possible. En revanche, je sais que rien de tout cela ne serait possible sans elle. Je ne pourrai jamais être suffisamment reconnaissant pour ce qu'elle a fait, tout comme je ne pourrai jamais assez remercier ma famille et mes proches pour leur soutien durant cette période.

Finalement, je pense que les moments où je ressens le plus cette gratitude ne sont pas forcément sur la ligne de départ. C'est plutôt à l'arrivée. Parce qu'il n'y aura probablement jamais de plus belle récompense que de voir les yeux de ma mère briller et de la savoir fière du chemin parcouru.

Le parcours d'un greffé et celui d'un athlète olympique demandent tous deux une résilience hors norme. Les leçons apprises sur un lit d'hôpital vous servent-elles aujourd'hui dans votre carrière sportive ?

Je pense que c'est surtout au niveau de la force mentale que cette période m'a fait évoluer. Tout d'abord, j'ai découvert des choses sur les limites de mon corps que je ne pensais pas possibles. J'ai eu l'impression qu'il avait été poussé dans ses retranchements comme jamais auparavant. Entre la maladie, les opérations, les complications et la convalescence, j'ai appris que le corps humain était capable d'encaisser bien plus que ce que j'imaginais. J'ai également appris à énormément relativiser.

Lorsque l'on est sportif de haut niveau, on a parfois tendance à accorder une importance énorme à certaines compétitions ou certains résultats. On se met beaucoup de pression. Mais après avoir vécu certaines situations très difficiles à l'hôpital, j'ai compris qu'il existait des problèmes bien plus importants qu'une mauvaise course. Je suis déjà tellement heureux d'avoir retrouvé la possibilité de courir et de m'entraîner que je prends beaucoup plus de recul sur les aléas de la performance.

Un médecin est venu nous annoncer que je faisais un rejet

J'ai aussi appris à accepter les obstacles, même lorsqu'ils paraissent immenses. Je repense souvent à un moment particulier de mon hospitalisation. Plusieurs mois après la greffe, un médecin est venu nous annoncer que je faisais un rejet. Je me souviens qu'il était lui-même très touché par cette nouvelle, parce qu'il savait tout ce que j'avais déjà traversé. Dans la chambre, mes parents et moi étions abattus. J'avais les larmes aux yeux. Puis, assez rapidement, j'ai accepté la situation.

Le médecin est revenu un peu plus tard pour prendre de mes nouvelles. Il m'a demandé comment j'abordais ce nouveau combat qui commençait. Je lui ai simplement répondu que c'était un obstacle de plus, et que l'histoire n'en serait que plus belle lorsque j'arriverai à m'en sortir. Je me souviens encore de son regard. C'est quelqu'un de très réservé, qui n'exprime que rarement ses émotions. Pourtant, ce jour-là, je l'ai senti fier. Il m'a dit qu'il était impressionné par ma résilience.

Cette phrase m'a beaucoup touché, parce qu'elle venait d'une personne qui avait vu l'ensemble du parcours, les difficultés et les moments de doute. Aujourd'hui, je pense sincèrement que le patient que j'ai été a rendu le sportif que je suis plus fort mentalement.

Beaucoup de gens imaginent la greffe comme la fin d'une vie «normale» ou active. En vous entraînant pour les Jeux olympiques, quel stéréotype sur les personnes transplantées avez-vous le plus à cœur de briser ?

Je pense qu'il existe encore de nombreux stéréotypes sur les personnes greffées. Bien sûr, une greffe est une opération lourde qui impose certaines contraintes et un suivi médical important. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'avant la greffe, la vie est souvent déjà extrêmement limitée par la maladie. Dans les derniers mois qui ont précédé ma transplantation, mon insuffisance rénale était arrivée à un stade où les gestes du quotidien devenaient de plus en plus difficiles.

Certaines personnes passent leurs journées à dormir parce que leur organisme n'a plus l'énergie nécessaire pour fonctionner. Il devient parfois compliqué de simplement se lever le matin. C'est pour cela que je vois la greffe comme un nouveau départ. Bien sûr, il faut prendre soin de son greffon et respecter certaines précautions. Mais cet organe permet surtout de retrouver des choses que la maladie nous avait retirées : l'énergie, l'autonomie, la joie de vivre et la possibilité de faire des projets.

Le don d'organes ne sauve pas seulement des vies. Il permet à des vies de continuer à s'écrire

Le stéréotype que j'aimerais briser est celui qui consiste à penser qu'une greffe offre seulement quelques années de vie. Pour moi, elle apporte bien plus. Elle redonne des objectifs, des rêves et des ambitions. Aujourd'hui, je peux à nouveau envisager une carrière sportive de haut niveau et poursuivre des projets qui me tiennent à cœur. Rien de tout cela n'aurait été possible sans cette greffe. Après avoir traversé une expérience comme celle-là, on développe un regard différent sur la vie.

Lorsqu'on a la chance de pouvoir vivre à nouveau grâce au don d'organes, on a envie de profiter pleinement de cette seconde chance. On devient souvent des personnes très actives, parce qu'on sait à quel point il est précieux de pouvoir simplement faire ce que beaucoup considèrent comme normal. Finalement, la greffe ne marque pas la fin de quelque chose. Elle marque le début de nouvelles possibilités.

Si vous décrochiez une médaille olympique et qu'elle devait porter un message spécifique pour la Journée nationale du don d'organes, quel serait-il ?

Si un jour j'avais la chance de décrocher une médaille olympique, je pense qu'elle porterait plusieurs messages. Le premier serait un immense merci aux donneurs et à leurs proches. Je crois sincèrement que ce sont parmi les personnes les plus généreuses qui existent. Accepter de donner un organe, ou accepter le don d'un proche, c'est offrir bien plus qu'un traitement médical. C'est offrir une seconde chance à quelqu'un.

Le deuxième message serait l'importance d'en parler avec son entourage. Beaucoup de personnes sont favorables au don d'organes mais n'abordent jamais le sujet avec leurs proches. Avoir cette discussion peut un jour changer le destin de quelqu'un. Enfin, je voudrais montrer qu'une greffe ne permet pas seulement de survivre. Elle permet de revivre. Derrière chaque greffe, il y a une personne qui peut à nouveau rêver, rire, aimer, construire des projets et retrouver une place dans la société.

Lorsqu'une personne reçoit cette seconde chance, une partie de la générosité du donneur vit à travers tout ce qu'elle va accomplir. Si un jour je me retrouvais sur un podium olympique, on pourrait parler d'une belle histoire. Mais cette médaille ne raconterait pas seulement mon parcours. Elle raconterait aussi celui de toutes les personnes qui ont rendu cette aventure possible : ma mère qui m'a donné son rein, ma famille qui m'a soutenu, et les médecins qui m'ont accompagné.

Sans cette greffe, rien de tout cela n'aurait été possible. J'aimerais que cette médaille rappelle à chacun que le don d'organes ne sauve pas seulement des vies. Il permet à des vies de continuer à s'écrire.