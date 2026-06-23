MMA : une légende de l’UFC arrêtée par la police en état d’ébriété

Dustin Poirier, ex-combattant MMA et légende de l'UFC, a été interpellé, dimanche 21 juin, aux Etats-Unis, pour ivresse sur la voie publique.

Ce n’est pas une belle image renvoyée. Dustin Poirier, qui a pris sa retraite après avoir disputé son dernier combat à l’UFC en juillet 2025, a été a été arrêté dimanche soir dans l'État de Géorgie, aux Etats-Unis, pour ivresse sur la voie publique.

Selon les registres judiciaires, consulté par le média TMZ Sports, l’ex-combattant de MMA américain, âgé de 37 ans, a été enregistré à 22h14 par les services du shérif du comté de Clayton. L'ancien champion intérimaire des poids légers de l'UFC n’avait encore jamais eu de démêlé avec la justice.

«Je travaille sur moi-même»

Également ancien combattant de MMA, l’Américain Ben Askren, qui va faire son retour prochainement après être passé tout proche de la mort, a révélé que Dustin Poirier avait été arrêté dans un bar d’aéroport et a partagé une vidéo le montrant en train de lutter amicalement et sans agressivité avec un autre homme.

Dustin Poirier réagit à son arrestation. 👀



🗣️ "Je vous aime tous.

Je travaille sur moi-même."



📸 IG/dustinpoirier https://t.co/KO56MqGPEnpic.twitter.com/N0f1jTAgvF — La Sueur (@LaSueur_off) June 22, 2026

Sur son compte Instagram, «The Diamond» a posté un message à l’attention de ses fans : «Je vous aime tous. Je travaille sur moi-même.»

Dans sa carrière, Dustin Poirier a disputé 41 combats en MMA pour 30 victoires, 10 défaites et 1 no contest.